尼日要求美軍近千人撤離　傳俄羅斯軍事人員進駐基地

▲尼日民眾4月13日上街示威抗議美軍。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

西非國家尼日要求美國近1000名軍事人員撤離後，美國高階國防官員透露，目前已有俄羅斯軍事人員進入美軍駐紮的空軍基地。針對此狀況，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）淡化美軍面臨的風險以及俄軍可能接近美國軍事裝備的可能性。

這座101空軍基地（Airbase 101）就位在首都尼阿美的迪奧里．哈馬尼國際機場（Diori Hamani International Airport）旁邊，路透引述美國國防官員的說法指出，俄羅斯軍事人員使用的是101空軍基地另一座機棚，並沒有與美軍處在同一空間。

尼日去年發生政變之前，一直與美國共同打擊該國境內的叛亂份子。在政變發生後，美軍把基地部分人員轉移至阿加德茲市的201空軍基地（Airbase 201）。現階段不清楚101空軍基地還保留哪些美軍裝備。

針對俄軍人員進駐基地的消息，國防部長奧斯汀在記者會上表示，俄羅斯人員無法接觸到美軍或是美方設備，現階段在美軍保衛方面並沒有什麼大問題。

俄羅斯與美國的軍事與外交競爭正因烏克蘭衝突日益激烈，如今俄軍的舉動讓兩國部隊更加接近。這狀況也引發外界對於美軍撤軍後，美軍設施未來的命運，這名官員指出，情況不是很好，不過短期之內還在可控範圍內。

部分非洲國家發生政變之後，隨著傾向與西方政府保持距離的勢力上台掌權，美國及其盟友被迫從這些國家撤軍。除了尼日，美軍近期也撤出查德，法軍退出馬利與布吉納法索。在此之際，俄羅斯正尋求加強與非洲國家的關係。