英外相卡麥隆出訪基輔　允諾每年可供烏克蘭1220億軍援

▲英國外交大臣卡麥隆。(圖/路透社)

文/中央社

英國外交大臣卡麥隆3日承諾「只要有必要」,英國每年將提供烏克蘭30億英鎊(約新台幣1220億元)軍援,他還說倫敦當局不反對使用這些武器打擊俄羅斯境內的目標。

卡麥隆(David Cameron)造訪烏克蘭首都基輔期間接受路透社訪問表示:「只要有必要,我們每年會提供30億英鎊。在提供軍備方面,我們真的已竭盡所能。」他也強調這是英國迄今為止規模最大的援助方案。

卡麥隆說道:「我人在這裡時,有些(軍備)今天實際上已運抵烏克蘭。」

My message from Kyiv: supporting Ukraine's security is the best investment we can make in our security. pic.twitter.com/5Fr0azyCVK