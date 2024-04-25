23歲女喝罐頭湯染致命細菌　「24小時內全身癱瘓」靠呼吸器續命

▲女子因為食物中毒突然癱瘓。（圖／翻攝自Facebook與募款網站Vakinha）

記者李振慧／綜合報導

巴西23歲女子克勞蒂亞(Claudia de Albuquerque Celada)參加跨國交換計畫在美國科羅拉多州工作時，喝了一碗可疑的罐頭湯後感染致命細菌，出現頭暈、呼吸困難等症狀，24小時內幾乎全身癱瘓，目前仍在加護病房依賴呼吸器維持生命。

身為滑雪運動員的克勞蒂亞，去年11月開始在科羅拉多州亞斯本(Aspen)參加工作交換計劃，今年2月17日突然出現頭暈、癱瘓、呼吸困難、複視等症狀被送進醫院，2周後檢查發現她肉毒桿菌中毒。

克勞蒂亞的姊姊表示，當家人抵達美國時，發現克勞蒂亞的情況更加惡化，「妹妹她幾乎無法自主呼吸，面部肌肉癱瘓，她的手臂和腿部肌肉也很無力，當她前往醫院後，在24小時內幾乎已經全身癱瘓」。

當地媒體報導，肉毒桿菌中毒是一種會攻擊人體神經組織、導致癱瘓的感染，通常是因為食用到遭肉毒桿菌污染的食物所引發。醫生懷疑，克勞蒂亞可能是吃到保存不當的罐頭湯而被感染，因為肉毒桿菌中毒常出現在自製的罐頭食品中。

皮特金郡(Pitkin)衛生局發言人對外表示，克勞蒂亞的案例是一起獨立事件，他們已經確認了感染源，並沒有大眾感染的風險，不過為了保護受害者隱私，他們不便對外透露案件的具體細節。

自從克勞蒂亞突然癱瘓以來，她一直在當地醫院接受治療，由於每天治療費用高達1萬美元（約台幣32萬元），家屬希望能將她帶回巴西接受治療，目前正在網路上舉辦募款，希望大家能夠幫忙。