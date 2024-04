女發現繼父「泰迪熊娃偷裝攝影機」　iPad內藏她300張私密裸照

▲女意外發現繼父在熊娃娃裝攝影機。(示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國21歲女子辛普森(Catherine Simpson)18歲時,意外發現48歲繼父塞爾伍德(Paul Sellwood)在她房間的泰迪熊玩偶內偷裝攝影機,拍攝多達300張私密照片與影片,讓她震驚到立即崩潰大哭,後來報警控告變態繼父。

居住在北安普敦(Northampton)的21歲女子辛普森,爸媽在她小時候離婚後,繼父塞爾伍德於她9歲時開始參與她的生活,她15歲時曾向媽媽抱怨,繼父言語上的性騷擾讓她感覺很不舒服,然而媽媽卻認為她想太多,家中沒有任何人相信她。

Independent: Catherine Simpson, 21, whose stepfather placed a hidden camera among her teddies just after she turned 18, filming her naked, has called for tougher sentences on voyeurism after he was given a “slap on the wrist” of 22 months in prison.https://t.co/uGs7wzNXSM