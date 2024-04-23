女發現繼父「泰迪熊娃偷裝攝影機」　iPad內藏她300張私密裸照

▲女意外發現繼父在熊娃娃裝攝影機。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國21歲女子辛普森(Catherine Simpson)18歲時，意外發現48歲繼父塞爾伍德(Paul Sellwood)在她房間的泰迪熊玩偶內偷裝攝影機，拍攝多達300張私密照片與影片，讓她震驚到立即崩潰大哭，後來報警控告變態繼父。

居住在北安普敦(Northampton)的21歲女子辛普森，爸媽在她小時候離婚後，繼父塞爾伍德於她9歲時開始參與她的生活，她15歲時曾向媽媽抱怨，繼父言語上的性騷擾讓她感覺很不舒服，然而媽媽卻認為她想太多，家中沒有任何人相信她。

Independent: Catherine Simpson, 21, whose stepfather placed a hidden camera among her teddies just after she turned 18, filming her naked, has called for tougher sentences on voyeurism after he was given a “slap on the wrist” of 22 months in prison.https://t.co/uGs7wzNXSM — Emily Wilding Davison (@Wommando) April 22, 2024

直到2021年9月，當時18歲的辛普森工作時突然接到哥哥電話，哥哥說在家中共用iPad中看到辛普森被偷拍照片，且拍攝地點都在她的房間，她才發現自己長期遭繼父偷拍，其中包含多張她沒穿衣服的照片與影片。

辛普森當下立即崩潰大哭並且報警，警方後來在她衣櫃上方的一個泰迪熊娃娃中找到隱藏攝影機。塞爾伍德被捕後坦承，他偷拍辛普森是為了滿足性慾，被控偷窺、拍攝兒童不雅影像等6項重罪，去年被判入獄22個月。

辛普森表示，「我知道很多人認為，能將這樣的人關進牢已經是司法上的勝利，但老實說，我只覺得刑期竟然這麼短太噁心了」。她怒批當地民眾只是持有大麻，都有可能被判最高5年刑期，所以她再向政府發起請願，希望政府能夠將包含偷窺等性犯罪責罰加重，幫助更多受害者獲得保護。

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