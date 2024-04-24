醉女喝到斷片被2男帶走性侵　身上殘留DNA查出「男警官犯案」

▲女子失去意識時，遭到2名男警官性侵。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約2名警察被控，下班時將一名在布朗克斯(Bronx)酒吧喝醉的女子帶回性侵。受害女子當時醉到不省人事、幾乎無法站立，醒來時只記得自己躺在不認識的陌生公寓，被2男聯手性侵。

40歲男警官胡立歐(Julio Alcantara-Santiago)與32歲男警官加西亞(Christian Garcia)，被控去年7月9日下班後在當地古巴酒吧Zona De Cuba，襲擊一名因為酒醉昏倒的女子。

根據起訴書內容，受害女子當時醉到無法站立，沒多久就昏了過去，完全不記得自己是怎麼離開酒吧的，醒來時發現自己身在不認識的公寓床上，遭到2名男子性侵。

受害女子表示，她記得自己醒來時，聽到胡立歐正在慫恿加西亞，趕緊性侵無法動彈的她，2人性侵得逞後，加西亞對胡立歐說，「我們趕快走吧，兄弟，她醒了」。

受害女子於隔日早上7時30分左右清醒後，先在現場收集了遭到性侵的相關證據才前往醫院就醫，警方後來根據受害者提供的DNA證據，找到2名涉案警官。2名警官均被指控一級刑事性行為、一級和三級性虐待、不當性行為和強迫觸摸罪，目前2人均已被紐約警局停職。