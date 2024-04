布林肯2度訪中　專家：中美關係「分歧無解」但有助緩和局勢

▲美國國務卿布林肯24日下午抵達上海,展開任內第2次訪中行程。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)24日下午抵達上海,展開任內第2次訪中行程。他在聲明中提到,此行將解決包含芬太尼(Fentanyl)在內等數個關乎美國人民利益的問題。專家分析指出,本次訪中雖不太可能取得重大進展,但雙方都希望能開放溝通,避免尷尬局面,有助緩和緊張關係。

根據《路透社》報導,布林肯24日在社群網站X上po出一段以上海為背景的影片,他表示此次訪問中國的目的是解決關乎美國人民的重要議題,包含遏止芬太尼和合成鴉片類藥物流入美國,「面對面的外交很重要,這對避免誤解、促進美國人民的利益來說非常重要。」

I’m in China to make progress on issues that matter most to the American people, including curbing fentanyl trafficking. We will discuss work underway to fulfill commitments made by @POTUS and President Xi last fall, as well as the areas where we have significant disagreements. pic.twitter.com/YMVN4LA6uD