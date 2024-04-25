　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

布林肯2度訪中　專家：中美關係「分歧無解」但有助緩和局勢

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯24日下午抵達上海，展開任內第2次訪中行程。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日下午抵達上海，展開任內第2次訪中行程。他在聲明中提到，此行將解決包含芬太尼（Fentanyl）在內等數個關乎美國人民利益的問題。專家分析指出，本次訪中雖不太可能取得重大進展，但雙方都希望能開放溝通，避免尷尬局面，有助緩和緊張關係。

根據《路透社》報導，布林肯24日在社群網站X上po出一段以上海為背景的影片，他表示此次訪問中國的目的是解決關乎美國人民的重要議題，包含遏止芬太尼和合成鴉片類藥物流入美國，「面對面的外交很重要，這對避免誤解、促進美國人民的利益來說非常重要。」

布林肯抵達上海後將會見商業領袖，接著前往北京，預計26日和外交部長王毅舉行會談，還有可能與中國國家主席習近平會面。

中美關係在去年初幾乎降至歷史低點，除了芬太尼外，台灣問題也是一個爆發點，還有中國在烏俄戰爭中對俄羅斯的支持，也讓雙方的緊張關係加劇。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）認為，此次布林肯訪中不太可能取得重大進展，但雙方都希望能開放溝通渠道，避免尷尬局面。

美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）國際國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）也指出，布林肯此行難有重大突破，因雙方在俄羅斯、伊朗和台灣等關鍵議題，對立觀點根深蒂固，但高層會談仍在繼續，「這有助於緩和緊張局勢。」

中國外交部匿名官員23日也向新華社表示，自美國總統拜登去年11月在舊金山和習近平會面後，目前中美雙方的關係已停止下跌，逐漸趨於穩定。

ET快訊
張書維性侵女記者「硬不起來」　仍判3年2月
Netflix五月片單來了！　必看經典上架
坂本兄弟開和牛EMPEROR！　哥捲1800億賭案已出境
星冰樂今快閃買一送一！　限時8小時快衝
LIVE／女星無罩激凸入鏡！網紅直播爆粗口　486因他拒捐花
17歲傳播妹跑趴暴斃！生前遭輪流性侵　6男下場曝
快訊／林森北路25歲女遭綑綁　頭套塑膠袋慘死
太突然...系主任談台體大守護神哽咽：另個世界快樂打球

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲女童參加婚禮綁架失蹤　警找到半裸血屍「遭巨石砸爛爆頭」

出國玩更划算！越南「國內線機票」貴桑桑　連假訂房率低迷

美「挺巴勒斯坦」示威潮延燒！德州大學爆衝突　至少34人被捕

伊朗知名饒舌歌手遭判死刑！　罪名與動亂有關

中年男在泰國慘遭分屍！頭部中彈肢解丟草叢　疑日籍詐騙集團黑吃黑

買大蒜麵包給10個月兒　媽突發現兒子「嘴巴在啃生老鼠腳」崩潰

自民黨議員淫玩「外送媛」！召嫩妹到家裡破處　包養同居一個月

差點活活胖到死！她「狂減200公斤」對比超驚人　嗨曬泳裝照

泰女模喪命！發文無預警停更1年找到遺體　警靠刺青認出她

特斯拉自動駕駛撞死人　男「開車滑手機」當場輾斃28歲機車騎士

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

尪問如果「看不見」要怎表達？ 見妻肢體動作笑：為什麼不說話

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

小S大女兒Elly「錄取美國頂尖名校」　她不捨證實：會陪她去安頓！

台體大棒球員遭惡撞重傷！2條通移工「猶豫30秒」落跑...昨自首

小禎為16歲愛女停工1個月　歐洲遊學燒50萬「李進良買單！」

峮峮突開撩「記者興奮眼鏡起霧?!」　空姐裝遭罵她無奈：盡力完成工作

地震前兆？花蓮濟慈路河堤馬陸大軍狂竄　密集蠕動畫面曝

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

12歲女童參加婚禮綁架失蹤　警找到半裸血屍「遭巨石砸爛爆頭」

出國玩更划算！越南「國內線機票」貴桑桑　連假訂房率低迷

美「挺巴勒斯坦」示威潮延燒！德州大學爆衝突　至少34人被捕

伊朗知名饒舌歌手遭判死刑！　罪名與動亂有關

中年男在泰國慘遭分屍！頭部中彈肢解丟草叢　疑日籍詐騙集團黑吃黑

買大蒜麵包給10個月兒　媽突發現兒子「嘴巴在啃生老鼠腳」崩潰

自民黨議員淫玩「外送媛」！召嫩妹到家裡破處　包養同居一個月

差點活活胖到死！她「狂減200公斤」對比超驚人　嗨曬泳裝照

泰女模喪命！發文無預警停更1年找到遺體　警靠刺青認出她

特斯拉自動駕駛撞死人　男「開車滑手機」當場輾斃28歲機車騎士

拚觀光新亮點！角板山啟動「18年來最大整修」地方認同市府分期分區施工降低影響

花蓮壽豐鄉震災嚴重！徐榛蔚視察災損狀況　承諾協助度過難關

12歲女童參加婚禮綁架失蹤　警找到半裸血屍「遭巨石砸爛爆頭」

出國玩更划算！越南「國內線機票」貴桑桑　連假訂房率低迷

總統府感謝拜登「台灣有能力合作」　壯大民主陣營面對威權擴張

韓國瑜任台日聯誼會會長　笑與日本大使「喝3杯清酒就水乳交融」

獨／蘋果筆電定位抓賊！被害人扮柯南請派出所助攻　警要他打110

美「挺巴勒斯坦」示威潮延燒！德州大學爆衝突　至少34人被捕

伊朗知名饒舌歌手遭判死刑！　罪名與動亂有關

中年男在泰國慘遭分屍！頭部中彈肢解丟草叢　疑日籍詐騙集團黑吃黑

國際熱門新聞

30公分巨雕！他上瑜珈課被轟出來

五角大廈：雷神將支援台灣F-16新引擎技術

機長廣播一半「突下跪求婚」！

美企財報亮眼　美股多收紅

拜登簽署封殺法案！TikTok：將抗爭到底

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！中國擔憂導彈無用

幣安創辦人趙長鵬　被美國檢方求刑36個月

CNN記者：中國威脅下「寧住台灣」而非美國

美下禁令　TikTok執行長：我們哪也不會去

拜登簽援烏以台法　武器馬上送烏克蘭

歐盟突檢中企　中：採取必要措施維權

美司令：中國目標2027年前具攻台能力

ASML新CEO上任　因應半導體地緣政治角力

曼谷極端高溫　體感溫度恐破52°C

更多熱門

相關新聞

美中高層密集互動　談判難代替對抗

美中高層密集互動　談判難代替對抗

從拜登和習近平各自的內外處境看，美中雙方此時展開「預防性外交」和「預防性國防」有其必要；但從雙方高層對話的過程看，中美關係距「談判代替對抗」，仍有一段崎嶇的道路要走。

拜登演說唸出讀稿機指令　11秒畫面瘋傳

拜登演說唸出讀稿機指令　11秒畫面瘋傳

陸「官宣」解讀布林肯2次訪華安排

陸「官宣」解讀布林肯2次訪華安排

蘇納克點名中國為威權軸心國　陸使館回嗆

蘇納克點名中國為威權軸心國　陸使館回嗆

歐盟突搜中國安檢設備商　恐加劇歐中緊張關係

歐盟突搜中國安檢設備商　恐加劇歐中緊張關係

關鍵字：

美中關係布林肯美國中國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／凌晨猛搖！02:11發生地震　台北有感

Lulu爆婚約告吹「萬秀金孫深夜發聲」

快訊／台體大棒球隊王牌遭撞不治！

李芷婷「無罩激凸」入鏡！

4G、5G吃到飽恐退場？他憂走向日本模式

凌晨02：11地牛翻身狂晃！一堆人被搖醒

藥單寫「媽媽是婊子」她傻眼　護理師急忙道歉

24歲性工作者爆：台灣8成男人買過春

快訊／六條通某大樓命案！25歲女屍僵

02:11規模5.6地震　氣象署：與403地震無關

男友力挺性工作者女友：做功德有福報

即／台灣東部海域連2震　規模5.5、5.6

丟丟妹「完全沒運動」1個月狂鏟20kg！

第一金擬配發1.15元股利 　7家金控配息一表看

拿藥單被標註「媽媽是婊子！」基隆醫院說明

更多

最夯影音

更多

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

尪問如果「看不見」要怎表達？ 見妻肢體動作笑：為什麼不說話

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

小S大女兒Elly「錄取美國頂尖名校」　她不捨證實：會陪她去安頓！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面