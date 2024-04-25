布林肯2度訪中　專家：中美關係「分歧無解」但有助緩和局勢

▲美國國務卿布林肯24日下午抵達上海，展開任內第2次訪中行程。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日下午抵達上海，展開任內第2次訪中行程。他在聲明中提到，此行將解決包含芬太尼（Fentanyl）在內等數個關乎美國人民利益的問題。專家分析指出，本次訪中雖不太可能取得重大進展，但雙方都希望能開放溝通，避免尷尬局面，有助緩和緊張關係。

根據《路透社》報導，布林肯24日在社群網站X上po出一段以上海為背景的影片，他表示此次訪問中國的目的是解決關乎美國人民的重要議題，包含遏止芬太尼和合成鴉片類藥物流入美國，「面對面的外交很重要，這對避免誤解、促進美國人民的利益來說非常重要。」

I’m in China to make progress on issues that matter most to the American people, including curbing fentanyl trafficking. We will discuss work underway to fulfill commitments made by @POTUS and President Xi last fall, as well as the areas where we have significant disagreements. pic.twitter.com/YMVN4LA6uD — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2024

布林肯抵達上海後將會見商業領袖，接著前往北京，預計26日和外交部長王毅舉行會談，還有可能與中國國家主席習近平會面。

中美關係在去年初幾乎降至歷史低點，除了芬太尼外，台灣問題也是一個爆發點，還有中國在烏俄戰爭中對俄羅斯的支持，也讓雙方的緊張關係加劇。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）認為，此次布林肯訪中不太可能取得重大進展，但雙方都希望能開放溝通渠道，避免尷尬局面。

美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）國際國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）也指出，布林肯此行難有重大突破，因雙方在俄羅斯、伊朗和台灣等關鍵議題，對立觀點根深蒂固，但高層會談仍在繼續，「這有助於緩和緊張局勢。」

中國外交部匿名官員23日也向新華社表示，自美國總統拜登去年11月在舊金山和習近平會面後，目前中美雙方的關係已停止下跌，逐漸趨於穩定。