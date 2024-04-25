拜登又出糗！競選演說「唸出讀稿機提示」　11秒畫面瘋傳

BIDEN, reading from his teleprompter: "Four more years? Pause?"



It's all completely staged. pic.twitter.com/vqkIt0SSTF — RNC Research (@RNCResearch) April 24, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登24日出席華府一場活動發表競選演說，沒想到這次再度出現失誤，提及「想像一下我們接下來能夠做些什麼，下一個四年，『暫停』。」拜登似乎不小心把演講讀稿機說明提示「暫停」也唸出來，這段11秒畫面在社群媒體上瘋傳。

福斯新聞、Newsweek報導，81歲的拜登24日出席北美建築工會（NABTU）活動發表演說，期間抨擊前總統川普反工會，把川普形容成超級富豪的捍衛者，把他的經濟政策與川普的經濟政策拿來做對比，並以「克蘭頓計畫」（Scranton，拜登賓州家鄉）、「海湖莊園計畫」（Mar-a-Lago，川普佛州住所）來形容。

拜登說，「我看到的是捍衛民主而非削弱民主的美國，我看到的是保護自由而非剝奪自由的美國，我看到的是自下而上的經濟增長，富人繳納他們的合理份額，因此我們可以有孩童照護、帶薪休假等等，還能減少聯邦赤字，促進經濟增長」，「想像一下我們接下來還能做些什麼，下一個四年，『暫停』。」

▲拜登似乎不小心把演講讀稿機說明指令「暫停」也唸出來。（圖／路透）

這裡的「暫停」推測主要用意是要提醒拜登講到此處時要暫停一下，好讓群眾高呼口號，但拜登卻把暫停唸出來。不過依據影片，現場群眾仍接著高喊「下一個四年」的口號，拜登隨後露出笑容。

這段畫面立刻在社群媒體上引發討論。川普陣營2016年與2020年競選活動前顧問兼發言人柯爾特斯（Steve Cortes）表示，如果拜登不是總統，這次讀稿機提詞的失誤會很有趣，但在這裡他把暫停指令唸出來了，通常這種指令在螢幕上會有括號來做區分，提示講者不要把這部分唸出來。

不過川普過去也曾出現口誤，包括把拜登與前總統歐巴馬搞混至少7次，並在事後宣稱那是故意的。

▼ 美國總統拜登24日出席北美建築工會（NABTU）活動發表演說。（圖／路透）