買大蒜麵包給10個月兒　媽突發現兒子「嘴巴在啃生老鼠腳」崩潰

▲女發現兒子麵包吃到一半，竟然在啃老鼠腳。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一名母親意外發現10個月大的兒子竟然正在一隻啃老鼠的腳，嚇得她立刻把老鼠腳從兒子口中拿出來，懷疑兒子是吃超市買的大蒜麵包時意外吃到老鼠，氣得向超市抗議，然而近來調查結果出爐，結果卻讓她非常意外。

居住在紐西蘭北島Te Awamutu鎮的女子貝爾曼(Shannon Bellman)，上月22日在當地連鎖超市Pak'nSave購買大蒜麵包，後來把該大蒜麵包給兒子吃，結果目睹兒子正在啃老鼠的腳。

Horrified mother finds her toddler chewing on a RAT'S FOOT - before uncovering the revolting truth about where it came from https://t.co/lQXRG7e1jI pic.twitter.com/B4M9pGB0IK — Dear sly, (@Sly023) April 24, 2024

貝爾曼表示，「我當時看到這個東西從兒子嘴裡伸出來，簡直不敢相信」，由於兒子免疫系統較差，後來出現腸胃不適的症狀。超市接獲報案後，立即下令全國門市將所有出問題的大蒜麵包商品回收，並且進行調查。

紐西蘭食品安全部門近來公布調查結果，沒想到他們認為老鼠腳不太可能來自大蒜麵包，而是貝爾曼家中，因為該老鼠腳是生的，而大蒜麵包則有經過2次烘烤，所以老鼠腳在製造過程中跑進大蒜麵包的可能性極小。

紐西蘭食品安全部副局長阿巴克爾(Vincent Arbuckle)表示，「我們對投訴進行了徹底的調查，現在可以排除製造商、分銷商、配送中心與零售商不是老鼠腳的來源」。雖然調查結果如此，他仍強調，這起事件民眾並沒有惡意，是善意投訴。