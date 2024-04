買大蒜麵包給10個月兒　媽突發現兒子「嘴巴在啃生老鼠腳」崩潰

▲女發現兒子麵包吃到一半,竟然在啃老鼠腳。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

紐西蘭一名母親意外發現10個月大的兒子竟然正在一隻啃老鼠的腳,嚇得她立刻把老鼠腳從兒子口中拿出來,懷疑兒子是吃超市買的大蒜麵包時意外吃到老鼠,氣得向超市抗議,然而近來調查結果出爐,結果卻讓她非常意外。

居住在紐西蘭北島Te Awamutu鎮的女子貝爾曼(Shannon Bellman),上月22日在當地連鎖超市Pak'nSave購買大蒜麵包,後來把該大蒜麵包給兒子吃,結果目睹兒子正在啃老鼠的腳。

