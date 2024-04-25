亞利桑那州眾院點頭廢除墮胎禁令　參院最快5月1日投票表決

▲亞利桑那州眾議院24日通過廢除1864年墮胎禁令。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國亞利桑那州眾議院24日投票廢除1864年墮胎禁令，扭轉本月9日最高法院恢復舊法的判決。本次投票由民主黨領導，其中有3名共和黨員改變立場投下同意票。法案後續將提交參議院投票表決。

《路透社》報導，亞利桑那州眾議院以32票同意、28票反對的投票結果，廢除已存在160年歷史的墮胎禁令，維護亞利桑那婦女的墮胎權。值得注意的是，此次投票有3名共和黨員跳脫保守派思維，與29名民主黨員一同投下同意票。

另據ABC NEWS報導，支持廢除該法案的共和黨眾議員鄧恩（Tim Dunn）表示，1864年近乎全面禁止墮胎的禁令並不完美，因其未將強姦與亂倫列為例外條件。民主黨籍亞利桑那州州長霍布斯（Katie Hobbs）在社群平台上表示，她很高興眾議院做出正確的決定，如果屆時兩院皆通過，她將簽署廢除該禁令。

亞利桑那州最高法院本月9日裁定，恢復1864年的墮胎禁令，該法令禁止任何墮胎，除非「有必要拯救」孕婦的生命。如今事情出現轉圜的可能性，法案後續將提交參議院表決，最快於5月1日舉行投票。不過就算禁令被撤除，亞利桑那州目前仍有15周墮胎期限的限制，該法律於2022年通過，禁止懷孕婦女15周後墮胎。