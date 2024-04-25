美「挺巴勒斯坦」示威潮延燒！德州大學爆衝突　至少34人被捕

▲挺巴勒斯坦示威潮延燒，德州大學多人被捕。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

過去一周，美國多間大學舉行挺巴勒斯坦、反對加薩戰爭的示威活動，不過現場局勢越來越激烈。如今，警方進入多間校園逮捕群眾，德州大學奧斯汀分校24日更發生肢體衝突，至少34人被捕。

美聯社等外媒報導，示威師生呼籲加薩永久停火、美國停止軍援以色列、要求校方從軍火商等因戰爭獲利的企業撤資、赦免因為參與抗議而遭懲戒或開除的師生等。

目前，出現示威潮的包括哥倫比亞大學、南加州大學、俄亥俄州大學、哈佛大學、紐約大學、密西根大學、明尼蘇達州大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校等。不過，活動卻也引發反猶與安全質疑，校方與執法部門紛紛出手打擊。

24日，德州大學奧斯汀分校數百名學生走出教室，在校園南方草坪（South Lawn）舉行集會。他們搭起帳棚，高喊支持巴勒斯坦口號，呼籲以色列與哈瑪斯停火，結束「對巴勒斯坦的占領」，引來數百名警力應對狀況。

BREAKING: Texas State Troopers are violently dispersing a Palestine solidarity protest on the campus grounds of University of Texas at Austin pic.twitter.com/csBYYmzwbv — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) April 24, 2024

US police suppress students at the University of Texas at Austin during a sit-in protest in support of Gaza. pic.twitter.com/lk7e3AzR7c — Palestine Highlights (@PalHighlight) April 25, 2024

根據現場畫面，雙方爆發激烈推擠，緊張氣氛一觸即發。警方出動自行車與防暴裝置作為路障，或者組織隊伍形成人牆，迫使學生後退。不過，示威者不願退讓，多人在混亂中摔倒，或被按壓在地逮捕。就連FOX 7攝影記者也被指控非法入侵罪，關進特拉維斯郡監獄（Travis County Jail）。

德州公共安全部（DPS）證實，截至24日晚間9時，執法人員在德州大學奧斯汀分校逮捕34名示威相關人士。他們聲明，是按照大學及德州州長阿博特（Greg Abbott）的直接要求，前往校園應對情況，以「防止任何非法集會，透過逮捕參與任何形式犯罪活動、包括非法入侵的人，支持德州大學校警維持和平。」