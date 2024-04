美「挺巴勒斯坦」示威潮延燒！德州大學爆衝突　至少34人被捕

▲挺巴勒斯坦示威潮延燒,德州大學多人被捕。(圖/路透,下同。)

記者吳美依/綜合報導

過去一周,美國多間大學舉行挺巴勒斯坦、反對加薩戰爭的示威活動,不過現場局勢越來越激烈。如今,警方進入多間校園逮捕群眾,德州大學奧斯汀分校24日更發生肢體衝突,至少34人被捕。

美聯社等外媒報導,示威師生呼籲加薩永久停火、美國停止軍援以色列、要求校方從軍火商等因戰爭獲利的企業撤資、赦免因為參與抗議而遭懲戒或開除的師生等。

目前,出現示威潮的包括哥倫比亞大學、南加州大學、俄亥俄州大學、哈佛大學、紐約大學、密西根大學、明尼蘇達州大學、耶魯大學、加州大學柏克萊分校等。不過,活動卻也引發反猶與安全質疑,校方與執法部門紛紛出手打擊。

24日,德州大學奧斯汀分校數百名學生走出教室,在校園南方草坪(South Lawn)舉行集會。他們搭起帳棚,高喊支持巴勒斯坦口號,呼籲以色列與哈瑪斯停火,結束「對巴勒斯坦的占領」,引來數百名警力應對狀況。

BREAKING: Texas State Troopers are violently dispersing a Palestine solidarity protest on the campus grounds of University of Texas at Austin pic.twitter.com/csBYYmzwbv

US police suppress students at the University of Texas at Austin during a sit-in protest in support of Gaza. pic.twitter.com/lk7e3AzR7c