特斯拉自動駕駛撞死人　男「開車滑手機」當場輾斃28歲機車騎士

▲男子使用特斯拉自動駕駛功能時，撞死一名騎士。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓56歲男子杭特(Carl Hunter)使用特斯拉自動駕駛功能時，意外撞上一輛機車，導致28歲男騎士尼森(Jeff Nissen)摔出車外遭輾，當場被宣告死亡，讓他因為駕車殺人罪被捕。

事件19日下午3時45分左右發生在華盛頓州馬爾特比(Maltby)，法律文件顯示，56歲男子杭特坐在Tesla Model S轎車上時使用自動駕駛功能，車子加速向前衝時，他突然聽到一聲巨響，發現車子竟然撞上前方機車騎士尼森。

▲機車騎士身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

調查人員表示，尼森被撞到摔下了車，又被特斯拉輾過導致重傷，當場死亡。死者家屬表示，尼森今年6月即將滿29歲，雖然尚未結婚但非常疼愛他的姪子和姪女，是一名好叔叔。

杭特被捕後，坦承在開車上路前有喝過一杯酒，不過酒駕測試顯示體內酒精為正常值，由於事故發生時他正在使用手機，警方懷疑駕駛時分心是造成不幸事件的主因。

死者家屬傷心呼籲大眾，開車時請不要使用手機，「它可能在一分鐘內就奪走人命，當你開車時，你掌握的是自己和別人的生命，請認真看待」。

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