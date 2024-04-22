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厄瓜多1個月3市長遭槍殺！倒在人行道頭旁邊一灘血　典獄長也遇害

▲▼厄瓜多士兵在首都基多（Quito）巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多士兵在首都基多（Quito）巡邏。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

厄瓜多21日舉辦加強打擊犯罪公投，不過就在公投登場的前一周，有2名市長接連被殺害，還有一名剛上任5天的典獄長也遭槍殺。最新遇害的市長為厄瓜多南部埃爾奧羅省波特托韋洛市長馬爾多納多（Jorge Maldonado），他是過去這一年第5名被暗殺的厄瓜多市長，光是過去這一個月就有3名市長遇害。

法新社報導，厄瓜多海濱小城聖維森特市長賈西亞（Brigitte Garcia）年僅27歲，是該國史上最年輕的市長，但今年3月被發現遭槍殺。4月17日晚間，阿蘇艾省小城恩里克斯（Camilo Ponce Enriquez）52歲市長桑傑士（Jose Sanchez）在做運動時遭槍手開火喪命；4月19日，馬爾多納多被兩名騎著機車的殺手槍殺，倒臥人行道上，頭部旁有一灘血。

不只市長遇害，監獄典獄長也成為不法分子的攻擊對象，曼納比省羅德歐監獄典獄長帕拉利斯（Damian Parrales）才剛接任典獄長一職5天，卻在與家人共進午餐時遭人槍殺。

南美洲國家厄瓜多位處多個古柯鹼生產國之間，過去曾經是一座和平堡壘，但隨著跨國販圖集團擴張版圖，利用厄瓜多港口把毒品運往美歐等地，使得厄瓜多陷入安全危機。厄瓜多21日舉行全民公投，決定是否同意政府採取更嚴厲措施打擊組織犯罪，約1360萬人有投票資格。

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