墨西哥大選再添2死！　市長候選人「當街遭刺殺」倒臥血泊

▲墨西哥市長候選人拉莫斯（Noe Ramos）19日遭刺殺身亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥有2名市長候選人近日遭暗殺身亡；據統計，目前已經有17名候選人在該國6月2日大選前遭殺。

根據《華盛頓郵報》報導，墨西哥北部邊境塔茅利巴斯州（Tamaulipas）曼特城（Ciudad Mante）市長候選人拉莫斯（Noe Ramos）19日遭刺殺身亡。據了解，塔茅利巴斯州幫派暴力一直十分猖獗。

當地媒體報導，拉莫斯當時徒步走在街道上與市民寒暄，接著遭到一名持刀男子攻擊。當地安全事務發言人庫維拉（JorgeCuellar）表示，拉莫斯緊急送醫後仍傷重不治，目前仍在追捕兇嫌。

此外，南部瓦哈卡州（Oaxaca）聖荷西獨立鎮（ San José Independencia）市長參選人賈西亞（Alberto García）在失蹤後一天被發現身亡；當地檢察官表示，他們在一座水庫的小島上發現賈西亞的屍體，很明顯是遭毆打致死。

根據研究公司選舉實驗室（Laboratorio Electoral）統計，去年6月以來，已經約有30名尋求參選的人遭到殺害。本月初瓜納華托州（Guanajuato）塞拉亞市（Celaya）的市長候選人蓋坦（Gisela Gaytan）在造勢活動上遭持槍歹徒開槍射擊，當場身亡。

蓋坦成為攻擊目標的原因尚不清楚，但瓜納華托州近年來成為墨西哥凶殺案數量最高的州之一，犯罪集團之間經常爆發激烈的地盤爭奪戰。