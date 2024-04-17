委內瑞拉宣布「關閉駐厄瓜多大使館」　召回所有外交人員

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下令關閉駐厄瓜多的大使館和領事館。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多警方月初強闖墨西哥大使館，嚴重違反國際法。委內瑞拉總統也於16日宣布採取外交行動，關閉其駐厄瓜多的大使館和領事館，召回所有外交人員；宏都拉斯則撤回其臨時代辦處。

根據《半島電視台》報導，委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）16日在「拉丁美洲與加勒比海國家聯盟」（CELAC）的線上會議中表示，他已下令關閉駐厄瓜多的大使館和領事館，並要求外交人員立即返國，直到國際法在厄瓜多被徹底恢復為止。

除了委內瑞拉之外，宏都拉斯也宣布召回其駐厄瓜多的臨時代辦處，外交部長雷依納（Enrique Reina）表示，襲擊大使館不應該成為國際法體系中的「災難性先例」，這件事不應該重演。

厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）本月初躲藏在首都基多（Quito）的墨西哥大使館內尋求政治庇護，結果厄瓜多警方卻強行闖入逮捕，嚴重違反《維也納外交關係公約》（VCDR）。

墨西哥隨即宣布與厄瓜多斷交，並向國際法院提起訴訟，要求將厄瓜多逐出聯合國，除非厄瓜多公開道歉，承認「違反國際法基本原則與準則」。

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