厄瓜多前副總統「獄中昏迷」急送醫　3天前躲墨使館被捕

▲厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

厄瓜多54歲前副總統葛拉斯（Jorge Glas）藏身墨西哥大使館、尋求政治庇護，5日卻被厄瓜多警方強行闖入逮捕，讓墨西哥震怒宣布中斷2國外交關係。他入獄3天後，8日上午被發現昏迷不醒，緊急送往附近的海軍醫院。

根據該國維安等級最高的「拉羅卡監獄」（prison La Roca）說法，葛拉斯拒絕進食24小時後送醫，目前狀況穩定，仍需繼續觀察。不過，當地多間媒體報導，他是因為藥物中毒而送醫，此說法未獲證實。

葛拉斯的律師皮科（Andrés Villegas Pico）表示，當天上午8時30分，葛拉斯被發現在牢房裡叫不醒，「維安人員宣稱，葛拉斯7日一整天都不想吃東西……根據推測，他為了入睡服用過量藥物。」他坦言，還不清楚葛拉斯到底發生什麼事、醫療狀況或明確診斷結果，「他的生命處於危險之中。」

▲葛拉斯被關押在戒備森嚴的拉羅卡監獄。（圖／路透）



葛拉斯揹負至少2條貪腐罪名，被當局視為逃犯。不過，厄瓜多闖入外國大使館逮人，依然招致國際譴責，因為這被廣泛視為違反「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on Diplomatic Relations），其內文表明大使館房舍應被視為「不可侵犯的」。

36歲的厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）形容，突襲大使館的決定是「打擊犯罪的戰爭」。他8日發布聲明，試圖向國際社會證明自己的行動具有正當性，「是為了保護國安、法治與人民尊嚴，他們不會容忍犯罪、騙子、腐敗者或毒品恐怖份子獲得任何形式的豁免。厄瓜多是一個和平正義的國家，尊重所有國家與國際法。」

▼厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）。（圖／路透）