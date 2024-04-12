厄瓜多闖使館逮人！墨西哥告上國際法院　要求暫停聯合國會員資格

▲ 墨西哥要求暫停厄瓜多聯合國會員國資格，直到厄瓜多公開道歉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）躲藏首都基多（Quito）的墨西哥大使館，尋求政治庇護，5日卻被警方闖入逮捕。墨西哥勃然大怒，宣布斷交後已於11日告上海牙國際法院（ICJ），要求暫停厄瓜多聯合國（UN）會員國資格。

綜合《美聯社》及《法新社》，墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）11日在記者會上說明，已就厄瓜多警方擅闖墨西哥駐基多大使館一事，向國際法院提起訴訟，要求暫停厄瓜多聯合國會員國資格，除非厄瓜多公開道歉，承認「違反國際法基本原則與準則」。

墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）指出，這起訴訟的目標是確保這起事件不會在其他任何國家上演，也是為維護國際法，「根據聯合國憲章，國際法院應准許暫停厄瓜多會員資格，安理會對此應不具否決權」，並要求厄瓜多公開道歉，賠償損失且承諾不會再犯。

但厄瓜多交部長索末菲（Gabriela Sommerfeld）表示，將捍衛自身行為，目前未論及是否道歉。厄瓜多辯稱，葛拉斯被定罪非出於政治原因，因此墨西哥不應提供庇護，5日派員警翻越使館圍牆，闖入大樓將他逮捕。

▲ 厄瓜多警察闖入強行闖入墨西哥使館，逮捕葛拉斯。（圖／路透）

墨西哥領事部負責人坎塞科（Roberto Canseco）是當時在場級別最高的外交官，曾試圖阻止員警闖入，甚至將一個大櫃子推到門前擋住，但員警將坎塞科按倒在地，將葛拉斯強行帶出大樓。

墨西哥及外國專家指出，厄瓜多此舉公然違反國際協議。墨西哥因此宣布斷交厄瓜多，拉丁美洲各國領袖也發聲譴責，厄瓜多已經違反《維也納外交關係公約》（VCDR）。

厄瓜多官員9日在華府向美洲國家組織（OAS）代表聲稱，葛拉斯未受到政治迫害，不具備獲得墨西哥庇護的條件。但OAS秘書長萊梅斯（Luis Almagro）指出，「使用武力非法侵入外交使團或拘留避難人員都不是解決問題的和平手段」，「厄瓜多的行為不能成為先例」。