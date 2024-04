厄瓜多「強闖墨西哥使館」動武畫面曝光　槍口對準墨外交人員

記者詹雅婷/綜合報導

墨西哥5日宣布與厄瓜多中止外交關係之後,總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)譴責厄瓜多強行闖入墨西哥大使館抓人的行徑卑鄙專制,墨國當局9日公開事發當下的影像,包括厄瓜多安全部隊入內把厄瓜多前副總統葛拉斯(Jorge Glas)帶走的畫面。

衛報報導,現年54歲的葛拉斯2013年至2018年期間擔任厄瓜多前副總統,到了去年12月向墨西哥尋求政治庇護,宣稱遭受政治迫害。不過就在4月5日這天,厄瓜多總統諾波亞(Daniel Noboa)下令突襲墨西哥駐厄瓜多首都基多大使館,逮捕葛拉斯。

▲厄瓜多警方5日強行闖入墨西哥駐厄瓜多大使館。(圖/達志影像/美聯社)

根據墨西哥當局9日公開的監視器影像,多名武裝人員攀爬外牆進入使館之後,多名黑衣警力也跟著入內,墨西哥領事部負責人坎塞科(Roberto Canseco)試圖阻止,但卻被警方持槍瞄準,雙方發生肢體衝突。當晚10時15分,當葛拉斯被4名人員強行帶出大樓時,坎塞科被員警抓住、弄倒在地。

▲▼墨西哥公開畫面,厄瓜多武裝警力進入使館內部,強行逮捕厄瓜多前副總統葛拉斯。(圖/路透)

厄瓜多政府的強硬做法引發拉丁美洲多國譴責,墨西哥外交部表示,公布這段影像的目的,是要讓全世界知道厄瓜多未經授權的暴力闖入以及墨西哥外交人員遭受到的虐待,墨西哥會把違反國際法的行徑提交到國際法院。

葛拉斯被關在瓜亞基爾(Guayaquil)戒備森嚴的監獄,一度絕食被送醫接受治療,目前已返回監獄。

