22歲男「玩命站座位上」被高速甩出遊樂設施　爆頭奪命畫面曝

▲男子被甩出遊樂設施。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥華瑞茲城(Ciudad Juárez)當地遊樂園傳出死亡事件，1名22歲男子與朋友搭乘遊樂設施時，竟然直接站在遊樂設施上，只用一手抓著遊樂設施，結果慘被高速甩出座位，重傷身亡。

事件3月29日發生在與墨西哥華瑞茲城當地遊樂園Chamizal Park，在遊樂園工作的22歲男子與2名朋友一同搭乘名為Rockola Rodante的旋轉遊樂設施時，當眾被甩出座位受傷。

Un joven de 22 años de edad murió en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras salir disparado de un juego mecánico.pic.twitter.com/cOGx9bIaX3 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 31, 2024

從網路流傳影片中可看到，22歲男與朋友3人搭乘遊樂設施時都赤裸上身，站在旋轉遊樂設施座位上，只用一手抓著設施，另外一手則不斷揮舞上衣，結果3人搭乘到一半時，22歲男子不慎被甩出座位，墜地時頭部撞到欄杆，倒在地上抽搐。

當地市政府30日表示，男子因為頭部重傷被緊急送到醫院接受治療，幾小時後傳出不治身亡，目前已將遊樂設施暫時關閉，案件正在調查中。