婚禮竟淪煉獄場景！豪華莊園「慘遭烈焰吞噬」　850賓客驚叫奔逃

▲墨西哥一座婚宴莊園發生火警，祝融場景宛如煉獄。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥瓜納華托州（Guanajuato）16日晚間發生恐怖事故，一座知名婚宴莊園發生火災，只見熊熊烈焰不斷蔓延，一路吞噬豪華氣派的佈景與擺設，最終陷入一片火海，而新人與賓客紛紛驚叫逃竄，現場宛如煉獄場景。幸好，消防隊緊急趕到，成功疏散現場一共850人，也迅速控制火勢。

《每日郵報》等外媒報導，火災發生於墨西哥中部城市聖米格爾德阿連德（San Miguel de Allende）的活動場地「洛杉磯大天使莊園」（Hacienda Los Arcángeles），電線短路的火花點燃了裝飾用途、爬滿牆壁與天花板的塑膠藤蔓，不僅導致火勢迅速擴散，也讓天花板殘骸宛如雨點般崩落。

Incendio en boda de San Miguel de Allende era de hijos de dueños de Soriana y La Comer #Guanajuato | La boda que terminó con un incendio y consumió totalmente uno de los salones de la exclusiva Hacienda Los Arcángeles en San Miguel de Allende el pasado sábado 16 de marzo, pertenecía a Roberta del Río y Alejandro Teel, de las familias propietarias de Soriana y Comercial Mexicana. #Noticias #sanmigueldeallende #incendios #bodas #Tragedia 由 Periódico AM León 發佈於 2024年3月19日 星期二

一名賓客向《靛藍報》回憶，「一切都發生在幾秒鐘內。我們起初以為那是燈光，但意識到一根柱子著火時，我們開始逃跑。火勢蔓延開來，天花板開始掉下來，砸到我們身上。」

幸好，救難單位不到2小時就控制火勢，並且待在現場救災至隔日上午。這起事故奇蹟似地沒有造成任何人死亡，但有25人因為吸入煙霧而接受治療，另外5人因為傷勢住院，其中包括婚禮DJ。

市長特雷霍（Mauricio Trejo）盛讚救難單位的迅速應對與成功救援，其中包括該市紅十字機構、市政民防局、市政公安秘書處等。「洛杉磯大天使莊園」號稱是「最獨特、最受歡迎的婚禮與活動場地之一」，業者表示場地沒有受到顯著破壞，重建工作正在進行中。