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女吃生蠔食物中毒瘋狂嘔吐　就醫意外發現「腦中藏30年腫瘤」

▲▼嘔吐,孕吐,馬桶,示意圖,女子,廁所。（圖／CFP）

▲女因為食物中毒意外發現腦腫瘤。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國58歲女子哈德威克(Theresa Hardwick)在法國度假時大吃生蠔，吃完後出現食物中毒症狀嘔吐不止，而且還開始語無倫次，被丈夫緊急送到醫院治療，沒想到檢查時，意外發現腦內有一顆潛藏長達30年的腫瘤。

來自英國漢普郡彼得斯菲爾德(Petersfield)的哈德威克，身為二寶媽的她2019年7月到法國布列塔尼(Brittany)度假時，因為吃生蠔食物中毒，瘋狂嘔吐好幾個小時，還開始胡言亂語，突發癲癇症狀。

哈德威克被丈夫緊急送醫，醫生意外在腦內發現一顆約雞蛋大小的腫瘤，預估在她體內已經長達30年。哈德威克表示，「如果我沒有食物中毒的話，有可能永遠都不會發現腫瘤，醫生認為我的大腦是因為食物中毒引發痙攣」。

哈德威克後來接受長達7小時手術，順利將腫瘤切除，幸好該腫瘤沒有癌變，現在她每年都需要固定檢查，以確定沒有復發。哈德威的家人陪伴她表達支持，25歲女兒安娜(Anna)還計畫攀登5,859英里高的吉力馬札羅山(Mount Kilimanjaro)，為腦腫瘤研究機構募款。

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