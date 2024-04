女吃生蠔食物中毒瘋狂嘔吐　就醫意外發現「腦中藏30年腫瘤」

▲女因為食物中毒意外發現腦腫瘤。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國58歲女子哈德威克(Theresa Hardwick)在法國度假時大吃生蠔,吃完後出現食物中毒症狀嘔吐不止,而且還開始語無倫次,被丈夫緊急送到醫院治療,沒想到檢查時,意外發現腦內有一顆潛藏長達30年的腫瘤。

來自英國漢普郡彼得斯菲爾德(Petersfield)的哈德威克,身為二寶媽的她2019年7月到法國布列塔尼(Brittany)度假時,因為吃生蠔食物中毒,瘋狂嘔吐好幾個小時,還開始胡言亂語,突發癲癇症狀。

