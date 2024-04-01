女住4年突發現「書架後面有暗門」　打開詭異密室網嚇爆：快報警

▲女子不知道住4年的家有密室。（圖／翻攝自TikTok／kids_up_in_here）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州一名女屋主表示，她與丈夫住在現在的住宅已經長達4年，但直到現在她才發現書架後面有暗門，打開裡面竟然藏了一間密室，驚悚影片獲得1,500多萬點閱。

女子歐若拉(Aurora Blazingstar)近來在TikTok上分享密室影片爆紅。影片中可看到，歐若拉丈夫推開書架後發現一個可以滑動的假牆，他推開牆後出現一個金屬門，打開後裡面竟然有一間狹窄密室。

歐若拉表示，「天啊，我從來沒有在自己住的房子裡遇過這種狀況，而且我們已經在這裡住了4年」，她解釋，近來與丈夫在拆除地下室地毯時，意外發現牆後有暗門。

歐若拉與丈夫打開暗門後，發現裡面有一個可以容納幾個人的狹小空間，地板上有漏水、生鏽的痕跡，丈夫認為，這個密室可能是前屋主建來躲避竊賊的避難室。

影片曝光後獲得千萬人次點閱，許多網友卻有不同看法，認為密室有可能是前屋主用來犯罪用的秘密房間，紛紛勸女屋主和丈夫最好報警。歐若拉表示，後來他們有向警察報案，不過警方前來檢查後沒有發現任何犯罪證據。