求救電話轉錯州！26歲失蹤女遺體在沙漠中發現　「全身裸體腐爛」

▲警方在沙漠中找到失蹤女子遺體。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國加州26歲女子阿曼達(Amanda Nenigar)失蹤約1個月後，全裸遺體近來在亞利桑那州沙漠中被尋獲，警方發現她失蹤前，因為車子卡溝受困曾潑打911電話求救，然而電話卻被轉到加州接線員而非亞利桑那州，使得警方無法找到她的位置。

當地媒體報導，26歲女子阿曼達最後一次現身是2月28日，出現加州布萊斯市(Blythe)，大約一周後，警方發現她的車遺棄在亞利桑那州西波拉鎮(Cibola)附近的沙漠中。

警方出動搜救人員持續尋找，終於3月29日晚間7時30分左右在沙漠中找到阿曼達的遺體，遺體距離她的車輛約1.5英里處，警方是透過右手上的刺青才辨識出身分。

警方表示，遺體被發現時是裸體狀態，懷疑死者可能因為太熱，才會脫去衣服並躲藏在樹蔭下降溫，從遺體腐爛狀態判斷，已經死亡好長一段時間，死因仍在調查中。

媒體指出，阿曼達因為車子受困曾撥打電話求救，然而電話卻轉到與所在位置不同州的接線員，導致警方前往座標搜查時完全找不到人。

死者家屬對於當局的處理感到失望，「我不明白為什麼他們找不到她，誰知道她到底經歷了什麼，獨自在外面受那麼多苦，我不懂她為何沒穿衣服，無論當初接電話的接線員是誰，真的讓我們非常失望」。