19歲男隨機殺人分屍69歲遊民　媽在衣櫃發現「爬滿蛆斷頭斷手」

▲19歲男殺害遊民。（圖／翻攝自YouTube／EXPLORE WITH US）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州19歲男子科希(Brian Cohee)2021年謀殺69歲遊民巴恩斯(Warren Barnes)，還冷酷將遺體分屍，因為媽媽意外在衣櫃中發現斷頭報案，才讓案件曝光，誇張惡行震驚全美。

科希2021年的可怕案件當時震驚全美，近來相關紀錄片被分享在YouTube頻道EXPLORE WITH US中，再度喚醒世人記憶。當時年僅19歲的科希，被母親特莉(Terri)在衣櫃中發現，藏匿著受害者斷頭、斷手等部分碎屍。

科希殺害巴恩斯後，把遺體放置在車上、並且開進河中，試圖營造受害者是自行開車墜河的假象，然而他卻把受害者的頭部和手裝進塑膠袋中，帶回家中收藏。

特莉報案時向警方表示，她在兒子房間打掃時，在衣櫃發現裝著不明物體的塑膠袋，因為好奇打開，結果看到裡面長滿了蛆蟲，趕緊呼叫丈夫前來查看，後來2人一起報警。

科希被捕後隨即坦承犯案，態度毫無悔意，當被問到為何殺人時，只說「很想體驗看看殺人的感覺」，向員警講述分屍過程時甚至笑了出來，最後因一級謀殺罪與竄改屍體證據罪，被判終身監禁。