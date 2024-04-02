波音班機洗手台故障！大水沖出廁所「淹沒機艙走道」　航班急折返

▲阿拉斯加航空波音班機傳出淹水事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架預計從夏威夷飛往阿拉斯加的波音班機發生淹水事件，由於廁所洗手台故障，大量積水從廁所流至機艙中，導致走道幾乎被水淹沒，約飛行90分鐘後，航班被迫折返夏威夷機場。

當地媒體報導，阿拉斯加航空828航班3月29日晚間10時左右飛離檀香山機場後，位於航班前端的洗手間突然發生故障，導致機艙大淹水。從現場畫面中可看到，空服員慌張清理積水，並將大量毯子或布料扔在地板上吸水。

機上乘客表示，「打開廁所門的時候，大約有2至4英寸深的積水突然湧出來，情況看起來很嚴重，整架飛機的地板幾乎都是濕的」。據了解，出問題設備似乎是洗手台而非馬桶，所以湧出來的積水基本上是清水而非糞水。

這架波音737 MAX 9客機後來決定折返回夏威夷機場，在空中總共飛行了2小時18分鐘，於凌晨12時30分安全降落，但臨時無法調配到新班機，該航班乘客最後只能取消機票，再重新訂購其他航班。

阿拉斯加航空聲明表示，他們對乘客造成不便感到抱歉，並對當時採取行動、努力確保機上乘客福祉與安全的機組人員表示讚揚。

▼阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機，年初才發生艙門突然掉落事件。（圖／路透社）