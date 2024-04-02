以色列「手術式打擊」炸垮伊朗使館建築　擊殺聖城軍最高指揮官

▲以色列手術刀打擊炸垮伊朗使館建築，精準擊殺伊朗聖城軍指揮官。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

以色列1日再次使用飛彈空襲伊朗在敘利亞首都大馬士革的駐地，以精準的外科手術式打擊命中了伊朗駐敘大使館的附屬建築，擊斃包含伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官、指揮官副手共8人。伊朗外交部長表示，以色列這次襲擊違反了所有國際公約，強調伊朗將對這次攻擊做出嚴厲回應。

綜合外媒報導，以色列1日再次發射飛彈空襲伊朗聖城部隊（聖城軍）駐地，這次目標鎖定了伊朗駐敘利亞首都大使館的附屬建築，強烈的爆炸幾乎把整間建築完全摧毀，現在廢墟殘骸中還不斷冒出濃濃黑煙，廢墟旁邊的伊朗使館上空還飄著伊朗國旗。

報導指出，以色列這次精準的外科手術式打擊，擊斃包含伊朗聖城部隊（Quds Force）在敘利亞、黎巴嫩2地區的最高指揮官扎赫迪（Mohammadreza Zahedi）、指揮官副手共8人。聖城部隊（聖城軍）是伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）負責海外行動的單位。

事實上，以色列過往就經常打擊，在伊朗支持下試圖在敘利亞擴張的恐怖組織基地，甚至是直接攻擊敘利亞境內的聖城部隊駐地，加薩戰爭爆發及伊朗宣布支持哈瑪斯（Hamas）後，以色列更加大了對敘利亞境內與伊朗有關的恐怖目標的打擊力度。