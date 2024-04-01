以色列總理「突患疝氣」全麻動刀　萬人上街怒吼要他下台

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列74歲總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他將在全身麻醉的情況下接受疝氣手術，治療期間交由副總理兼司法部長李文（Yariv Levin）暫代職務。與此同時，該國各地數以萬計的民眾走上街頭，加入人質家屬的行列，抗議政府、怒吼納坦雅胡下台。

納坦雅胡透過辦公室聲明宣布，在3月30日接受例行性檢查時被診斷出疝氣，計畫3月31日下班後動刀。他在記者會上表示，自己對手術結果抱持樂觀態度，將會「很快」返回工作崗位。

事實上，這是納坦雅胡2022年底重返總理職務以來，第二次動手術。去年夏天，他因心臟問題安裝了心律調節器（pacemaker），據悉2013年也曾因疝氣接受手術。

▲以色列民眾抗議，要求總理納坦雅胡下台。（圖／達志影像／美聯社）

衛報報導，3月30日與31日，特拉維夫、耶路撒冷、海法（Haifa）、貝爾謝巴（Be’er Sheva）、濱海凱撒利亞（Caesarea）等城市都出現抗議群眾，要求釋放那些被關押在加薩將近6個月的人質，並且宣稱納坦雅胡是「協商的阻礙」，誓言持續示威，直到他下台為止。

不過，納坦雅胡在記者會上表明，將繼續向拉法（Rafah）進攻。根據估計，加薩目前約一半人口都在那裡避難，而他宣稱，談判加上軍事壓力，將能促使人質獲釋。