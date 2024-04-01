像長崎廣島一樣！美議員建議「在加薩投核彈」挨轟　稱遭斷章取義

▲美國國會議員沃伯格（Tim Walberg）回答有關加薩戰爭的問題時提到長崎與廣島，引發提倡使用核武的爭議。（圖／翻攝自walberg.house.gov）

記者張寧倢／編譯

美國共和黨籍眾議員沃伯格（Tim Walberg）3月25日在一場活動上談到向加薩提供人道援助議題時，引用了二戰期間美國對日本投下原子彈的歷史，竟說出「像對長崎、廣島一樣，快點結束它。」言論引發爭議後，沃伯格宣稱是遭媒體斷章取義，他不是要建議用核武結束以哈戰爭。

根據紐約時報報導，72歲的密西根州共和黨眾議員沃伯格在活動上被一名選民問到，美國為何要自己花錢在加薩建造臨時碼頭，並運送人道援助物資。沃伯格回答，「我認為我們不應該（造碼頭），我們不該在人道援助上花半毛錢。」

沃伯格接著說，「這應該像對長崎、廣島一樣。快點結束它。」這番言論迅速招致批評，還有人要他辭職。包含他在眾議院密西根州共和黨的前同事、巴勒斯坦裔美籍政治人物阿馬什（Justin Amash）也在X上譴責稱，他這些話「顯示出對人類苦難的全盤漠視……他認為成千上萬無辜的巴勒斯坦人應該被消滅。」

沃伯格3月31日在X發文表示，自己遭到斷章取義，爭議影片只包含他一部分的回答，「作為一個在冷戰時期長大的孩子，我最不可能做的就是提倡用核武。」他說，他是用了一個比喻來表達以色列和烏克蘭都應該盡速打贏戰爭，同時不讓美軍受到損害，他作此言論的理由與媒體報導正好相反，因為戰爭越快結束，戰火中犧牲的無辜生命就越少。

沃伯格辦公室也提供對話錄音檔與文字紀錄。紐時引述其內容，沃伯格提到長崎、廣島後又說，「烏克蘭也應該如此，快點打敗普丁。我們為烏克蘭提供的資金不應該有80%花在人道主義用途，而是應該80%、100%花在消滅俄羅斯軍隊，如果這是我們想做的。」