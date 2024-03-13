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結婚19年尪突然刺青　人妻「仔細看圖案」抓包：和女同事搞外遇

刺青／刺青師傅。（圖／達志影像／示意圖）

▲女子在老公刺青圖案發現外遇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子發現結婚19年的老公1年前突然對刺青有興趣，還在胸前紋了一個百合花圖案刺青，當時她沒有想太多，如今發現刺青圖案裡面暗藏老公外遇證據，對方也坦承婚外情已經持續2年。

這名人妻在國外論壇Reddit上發文，老公本來對刺青完全沒有任何興趣，從來沒有紋過身，也沒有和她討論過相關事情，沒想到對方一年前突然跑去刺青，她好奇詢問原因，老公說因為看到妹夫身上刺青很酷，所以有了自己也想要刺青的想法。

人妻表示，老公身上的刺青是一個百合花(lily)圖案，雖然她沒有很喜歡這個圖案，但也沒有多想，老公過了一段時間後，又在百合花周圍添加了藤蔓圖案(Ivy)，後來她才發現刺青圖案其實暗藏玄機。

人妻表示，老公開始不願意帶她參加公司聚會，讓她起了疑心，後來她發現老公有一個女同事叫做莉莉(lily)，和百合花同名，而且那名女同事近來才生下一名叫做艾薇(Ivy)的女兒。

人妻憤怒和老公對質，對方坦承和女同事已經外遇2年，「他不想要離婚，但我無法原諒他，我們已經結婚19年了，我不敢相信自己竟然會在43歲離婚」。許多網友留言支持女網友離婚的決定，「他都背叛你2年了，現在才想要修復婚姻」、「叫你老公去把刺青除掉，再和他離婚」、「我很抱歉你遇到這種事，你老公超渣」。

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