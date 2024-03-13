老公婚後3個月偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」兩人悽慘結局曝

▲國外一名女子表示，老公在婚禮上認識她的表妹，婚後僅僅3個月兩人就發展出不倫戀。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

老公出軌怎麼辦？國外一名人妻新婚3個月就被老公劈腿，而且偷吃對象還是在婚禮上認識的表妹。不過，她籌畫了一場「完美報復行動」，蒐集證據並耐心等待6個月之久，最終選擇在表妹大學畢業前的關鍵時刻，奪走財產，再把老公趕出家門，讓兩人措手不及。

據鏡報報導，國外一名人妻在網路論壇Reddit的分類版面「我是混蛋嗎」發文稱，她的祖父母為每個孫子孫女都準備了「買房基金」，但必須自行負擔大學學費，她幸運以獎助學金畢業，再用祖父母的錢買了一間房才結婚。不料，丈夫在婚禮上認識了「貌美」的表妹，婚後僅3個月就出軌。

▲人夫與姻親表妹外遇的不堪對話，全都被老婆截圖存證。（示意圖，非文中當事人／CFP）

人妻說，她從平板電腦上發現老公和表妹外遇的所有聊天紀錄，她當下雖然生氣到想要立刻離婚，把老公趕出家門，但仍然忍住怒火，耐心等待將近6個月，直到表妹大學畢業前1個月，即將拿到祖父母給的「買房基金」之前，她終於在祖父母面前揭露這段不倫戀。

人妻表示，觀念保守的長輩當然無法接受家族亂倫，祖父母一氣之下將原本要給表妹的錢，全數轉給了她。姑姑和姑丈非常生氣，認為是她搶走他們女兒一大筆財產，但人妻強調，她原本單純是想阻礙表妹拿到錢，不料，反倒意外賺了一筆。而且表妹念的不算是理工學位，加上背了大學學貸，預計畢業後也很難賺大錢。

至於丈夫在得知東窗事發後向她苦苦求饒，說自己仍然愛著她。不過，人妻並不相信，因為房子是婚前財產，離婚後丈夫就會被趕出家門，所以祖母幫她請了離婚律師，她只給丈夫1個月的時間搬走。表妹和丈夫瞬間成為一對不幸的情侶，被家族的人唾棄，還頓時陷入經濟困境。

大多數網友看完都表示支持這種報復手段。其中一名網友留言，「她（表妹）知道自己做錯了，她應該知道可能會有後果。她不再是個孩子了，要為自己的行為負責。」

另一名網友則說，「他們很清楚自己在做什麼。如果表妹沒有考慮到潛在的後果，那就是她的錯！這不只是錢的事，還有其他的問題。她早就知道她的家人會如何評斷她。拜託上帝，那可是她表姐的丈夫！」