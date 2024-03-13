男大生下樓取Uber Eats突然消失　爸媽急尋9天崩潰：沒有任何線索





▲男大生取外送餐後消失。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國德州21歲男大生哈里斯(Caleb Harris)離開宿舍下樓去取Uber Eats外送，從此人就消失，事發至今已經9天，家人仍沒有他的消息。父親著急尋兒表示，「好像他人間蒸發了，可是他沒有任何行為可疑的證據，完全找不到原因」。

在德州A&M大學就讀的21歲男子哈里斯，4日凌晨3時離開科珀斯克里斯蒂市(Corpus Christie)家中，到樓下取外送餐點，人便再也沒有出現過，至今已經失蹤超過1周。

哈里斯的父親藍迪(Randy Harris)表示，兒子下樓取餐前，還在和室友的寵物狗玩耍，並且和妹妹互傳簡訊，沒有任何異常情況，「他凌晨2時45分左右，還傳遛狗照片給我們」。

▲男子失蹤已經超過1周。（圖／翻攝自Facebook）

警方表示，哈里斯下樓取餐時雖然身上帶著手機，但是手機是關機狀態，身上沒有攜帶錢包與車鑰匙，而Uber Eats外送訂單也顯示客戶已完成收件，他的室友後來在樓梯上發現餐點。

藍迪表示，「兒子好像消失了一樣，可是我們找不到任何可疑的證據，就像一團謎」，兒子近來在正為學業與即將到來的釣魚行程做規劃，還剛續簽宿舍租約，完全不像會故意離開家的人。

哈里斯的母親則形容，兒子是一個有趣且快樂的人，她現在只想知道兒子下落，希望對方能趕快回家。當地目前已有多名志願者加入搜尋行列，與警方、海岸警衛隊員一起進行找人，案件仍在調查中。