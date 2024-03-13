好心收留小姑閨密...3寶爸竟讓她懷孕　家中激戰還辯：我是小老婆

▲雲林一名正宮收留小姑的閨蜜入住家中，不料閨蜜也是丈夫的小三。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一名正宮孕期時，好心讓小姑的閨蜜小香(化名)住進家中，殊不知小香早就搞上自己的丈夫，借住期間更大方和她丈夫在摩鐵、臥室內滾床，甚至還懷孕墮胎，遭正宮發現後告上法院，求償百萬。小香在審理時辯稱，她是正宮和全家都認可的二房，但法官不採信，依侵害配偶權判賠30萬。可上訴。

正宮表示，當時她懷著第三胎，和丈夫正處於幸福之際，因聽到小香的婚姻和經濟都出問題，希望能借住她家，她見小香無處可去，於心不忍而答應，而後雖然看到小香在家和丈夫往來密切，但她並沒想太多，還和丈夫一起陪小香出遊散心，希望小香能走出離婚的陰霾，並讓小香遷入戶籍。

正宮說，有天小香突然說要搬走，原因竟是和人夫日久生情，現在分手了才要搬家。那時她剛生產完，雖然錯愕又憤怒，但丈夫辯稱和小三只是「單純交往、只有心理上之陪伴」，她也就相信了，又考量丈夫有精神疾病，因小三的陪伴讓他病情減緩，所以並未提告，不料去年9月她收到小三對丈夫向法院聲請的保護令，驚覺兩人並不單純，而是在家、摩鐵發生多次性行為，小香甚至受孕墮胎，讓她得知後大受打擊。

正宮發現，丈夫和小香除了互道「我愛你」之外，還因為小三私處感染，討論「你要一陣子不能用了」、「為什麼一陣子不能用（張貼保險套之照片）」、「你不准給我射裡面了啦」、「那就洗乾淨、好啦、知道了」等對話，她一想到小三在她與丈夫共眠的床上，和丈夫激戰纏綿，就忍不住崩潰落淚，提告對小香求償100萬元。

全案審理時，小三辯稱她是小姑的工作同事，經小姑積極引薦給人夫認識，進而熟識交往，一直到住進人夫家時才發現人夫已婚，包含人夫的父母、妻子、小孩通通住在一起，而人夫一家將她定位為二房、小老婆，她就這樣住了半年，正宮都沒有任何異議，還和她相處愉快，而後她發現人夫經常使用交友軟體和陌生女子調情，爭吵後才決定分手搬離，遭人夫以激進方式逼她復合，於是向法院聲請保護令。

小三指出，她搬家後，正宮還傳訊挽回她說「我希望妳好好再三考慮，我不希望他孤家寡人一個…他現在的身體狀況跟精神狀況都是需要有人照顧陪伴！而妳是最適合的」、「交友軟體是我叫他去試試看的，…妳離開家裡我又不能陪伴他，所以我一直叫他去下載找人聊天不會無聊」、「我知道妳愛他，我知道他愛妳，我也愛他所以才選擇做出決定！」，最後因人夫軟硬兼施，她都不願意復合，人夫才和正宮共謀提告。

法官審理認為，根據正宮的訊息，不能證明正宮當時知道兩人有性關係，也無證據顯示正宮及其家人將小香當成人夫的小老婆，且小香跟人夫發生婚外情後，經正宮同意入住家中，正宮發現兩人曖昧後選擇退讓、成全，導致正宮身心受創，小香須賠30萬元。可上訴。