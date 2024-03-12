清秀人妻應徵理專淪車手　第一次面交就被逮！她辯很少看新聞

記者白珈陽／台中報導

台中市1名長相清秀的29歲陳姓人妻，看見網路社群在徵才，以為是應徵理財專員，到場才知道是要從事詐騙車手，遂聽從指示前往超商收取被害人的80萬現金，未料當場遭到警方逮捕，她否認自己是車手，辯稱很少看新聞、不知道是做詐騙，員警傻眼表示「都29歲了還這麼沒常識？」偵訊後依詐欺及洗錢等罪將她移送偵辦。

▲人妻擔任詐騙車手遭警方逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

本案緣起於，台中市第四警分局近日偵辦一起詐欺案，張姓男子（59歲）去年11月加入LINE投資群組，依照群內的人員指示，短短1個月就投入160萬元，期間張男收到通知，須再補足80萬元就得以認購股票，因先前已投入大量資金，張男不願放棄，轉而向妻子借款，但妻子聽聞後認為其中有詐，立刻報警求助。

警方檢視張男手機對話，確認遭到詐騙，遂將計就計，決定由張男與對方約定時間地點面交，警方則在附近埋伏。

到場收受80萬元現金的車手是1名面貌清秀的女子，警方見她已在清點現款，立刻一擁而上將她緝獲。

▲警方查扣贓款。（圖／記者白珈陽翻攝）

車手陳女尷尬地向警方說，因丈夫在國外開餐廳，自己閒來無事想兼差賺點零用錢，最近在IG上看到徵才消息，以為是應徵理財專員，結果被派來收錢。

警方詢問陳女年齡，陳女回「29。」警方則說「也快30歲了啊，基本常識都有了吧？」陳女又說，很少看新聞，所以不知道是做詐騙，令警方哭笑不得。全案警方訊後依詐欺、洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中市第四警分局長李建興表示，提醒民眾切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙往往讓投資人血本無歸；再三呼籲民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。

