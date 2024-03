正妹搬到美國就遇到槍戰　被「逃逸車輾過拖行」失去右耳危殆

▲女子無辜被捲入槍戰。(圖/翻攝自募款網站GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

英國22歲女子艾莉(Ellie Bentley)隨足球員男友瓦西列夫(Indiana Vassilev)一同搬到美國密蘇里州居住,沒想到近來在街頭遇到槍戰,慘被逃逸的汽車撞倒後一路拖行至少2個街區,因此失去大部分右耳,生命情況危急搶救中。

英國女子艾莉去年隨男友一同搬到美國居住,後來2人分手,上月25日凌晨2時52分左右她在家附近下車時剛好遇到街頭槍戰,她逃到附近一輛車子旁躲避子彈,沒想到該車子的司機急著開車逃跑,竟然猛踩油門把她撞倒後輾過,一路拖行。

艾莉因為全身多處骨折送醫,治療發現她失去大部分右耳、右手臂無法移動,左腿多處骨折,事發至今已接受5次大型重建手術,在加護病房昏迷好幾周後,終於在9日醒來,目前仍在醫院接受治療,預計之後仍會需要接受更多手術。

Ellie Bentley, 22, was dragged under a car for two blocks during a hit-and-run shooting in St. Louis.



Bentley, who's British, moved to the US to be with her boyfriend and footballer Indiana Vassilev. She was a victim of a crossfire shooting, and suffered multiple broken bones… pic.twitter.com/mlAdvL9bR6