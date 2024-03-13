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正妹搬到美國就遇到槍戰　被「逃逸車輾過拖行」失去右耳危殆

正妹搬到美國就遇到槍戰　被「逃逸車輾過拖行」失去右耳危殆。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女子無辜被捲入槍戰。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

英國22歲女子艾莉(Ellie Bentley)隨足球員男友瓦西列夫(Indiana Vassilev)一同搬到美國密蘇里州居住，沒想到近來在街頭遇到槍戰，慘被逃逸的汽車撞倒後一路拖行至少2個街區，因此失去大部分右耳，生命情況危急搶救中。

英國女子艾莉去年隨男友一同搬到美國居住，後來2人分手，上月25日凌晨2時52分左右她在家附近下車時剛好遇到街頭槍戰，她逃到附近一輛車子旁躲避子彈，沒想到該車子的司機急著開車逃跑，竟然猛踩油門把她撞倒後輾過，一路拖行。

艾莉因為全身多處骨折送醫，治療發現她失去大部分右耳、右手臂無法移動，左腿多處骨折，事發至今已接受5次大型重建手術，在加護病房昏迷好幾周後，終於在9日醒來，目前仍在醫院接受治療，預計之後仍會需要接受更多手術。

警方調查發現，槍戰事件起因於一群男子不小心上錯車，導致車上的35歲男子威爾森(Andre Wilson)向眾人開槍，隨後雙方爆發槍戰。當時人在現場的25歲男子泰勒(Dionte Taylor)，為了躲避槍戰嚇得開車逃跑，結果導致無辜的艾莉被拖行，被控離開肇事現場並且造成人身傷害。

引發槍戰的威爾森則被控一級攻擊、武裝犯罪行為、非法使用武器和非法持有槍枝等罪，目前被關押中不得保釋。艾莉的家人已從英國前往美國陪伴她，並在網站上發起募款，希望大家能伸出援手。

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