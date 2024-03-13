裝修廚房傳出喵喵聲　女發現「愛貓被封在牆裡面」崩潰踹牆救貓

▲女發現貓咪被工人封在牆後。（圖／翻攝自TikTok／myworld.wejustliveinit）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名女子廚房正在裝修時，突然聽到牆裡面傳出貓叫聲，她從小洞中發現寵物貓竟然被裝修工人困在牆裡面，嚇得她最後直接把牆踢破，才終於把愛貓救出，驚險救貓片獲得270多萬點閱。

名叫杰(Jay)的女網友在TikTok上拍片表示，她意外發現寵物貓被封在牆壁裡面，「我不敢相信，裝修團隊竟然把我的貓封進該死的牆裡面，我感覺很糟，貓貓可能很害怕」。

影片中可看到，剛裝好的新牆裡面一直傳出喵喵聲和爪子摩擦牆壁聲，杰著急找尋愛貓的蹤影，最後在牆上一個小洞中，看到小貓勉強伸出來的貓掌，她立即打電話給裝修團隊可是無人接聽，最後只好報警。

警察在電話中告訴杰，遇到這種情況只能立即把牆踢破，先把小貓救出來要緊。只見杰瘋狂使用工具或踢牆，然而牆壁非常堅硬，花了一段時間終於把洞弄大，小貓順利從裡面逃脫。

杰表示，「看到我的貓平安無事真的是太好了，天啊，我氣到眼珠快彈出來了，貓就像是我的小孩」。影片爆紅後，許多網友也氣憤留言，「天啊，小貓伸出爪子求助，看起來好可憐」、「我不相信是意外，工人一定是故意虐待貓咪」。

杰後來在其他影片顯示她和裝修工人吵架的畫面，她表示，她周六那天事先根本不知道工人會來裝修，「我很確定他們弄牆時一定有看到我的貓，可能他們抓不到貓，但懶得花時間等貓自己跑出來」，指控裝修工是故意把貓封在裡面。