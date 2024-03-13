連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：還要拍拍安慰　挨告慘了

▲新北一名人夫發現妻子外遇，訴離提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫阿雄(化名)突然收到妻子和小王的親暱照片，還有小王訊息爆料1星期內就和妻子激戰2次，另妻子還說阿雄「性能力很差，弟弟很小，動沒幾下就結束然後她還要拍拍安慰你」，才驚覺妻子外遇，然而妻子不願回頭，堅持和小王繼續交往，讓阿雄傷心離婚後，將妻子告上法院。新北地院審理，判妻子侵害配偶權，要賠12萬元。

人夫阿雄結婚19年時，突然收到31張妻子出軌照片，包含妻子和小王親吻、貼臉、相擁、摟肩及共同出遊等親密照，阿雄質問妻子後，妻子也坦承外遇。

過了兩天，阿雄又接到小王傳來的冗長訊息，開頭稱呼他為「阿雄兄」，小王表示當初人妻自稱離婚，讓他成為不知情的第三者，兩人最後一次見面是5天前，他們連續2天到旅館做愛，吃晚飯時人妻聊了很多阿雄的事，包含「你性能力很差，弟弟很小，動沒幾下就結束然後她還要拍拍安慰你，還說你現在吃精胺酸壯陽」，小王表示希望人夫不要被妻子蒙騙，最後強調「同樣是受害者的衷心勸告」。

同時，妻子也向阿雄承諾將回歸家庭，阿雄決定拋下妻子外遇的事實，安排夫妻旅行、家庭旅行修復感情，期間妻子的親友也如常到家中作客聊天，一切彷彿回到正常生活。

不料2、3個月之後，阿雄發現妻子開始晚歸。前年1月7日晚間8時許，他正在處理子女晚餐時，突然接到妻子的電話，表示她和小王正在吃熱炒，要阿雄立刻到現場「聊聊」，阿雄到場發現兩人緊臂鄰座，小王更逼阿雄放手，嗆「不然現在要怎樣啦，來去外面(打架)比輸贏啦」，妻子則在一旁答腔認同、眉來眼去示意，讓阿雄非常難堪。

從此妻子和小王開始大剌剌的交往，期間阿雄仍想和妻子旅遊散心，苦苦挽回，卻遭妻子拒絕說「我就是做不到，你要我怎麼辦」，並繼續外遇。阿雄終於心力交瘁，和妻子離婚，並將妻子告上法院求償50萬元。法官審理，判定妻子婚內和他人交往，應賠償12萬元。可上訴。