　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：還要拍拍安慰　挨告慘了

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北一名人夫發現妻子外遇，訴離提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫阿雄(化名)突然收到妻子和小王的親暱照片，還有小王訊息爆料1星期內就和妻子激戰2次，另妻子還說阿雄「性能力很差，弟弟很小，動沒幾下就結束然後她還要拍拍安慰你」，才驚覺妻子外遇，然而妻子不願回頭，堅持和小王繼續交往，讓阿雄傷心離婚後，將妻子告上法院。新北地院審理，判妻子侵害配偶權，要賠12萬元。

人夫阿雄結婚19年時，突然收到31張妻子出軌照片，包含妻子和小王親吻、貼臉、相擁、摟肩及共同出遊等親密照，阿雄質問妻子後，妻子也坦承外遇。

過了兩天，阿雄又接到小王傳來的冗長訊息，開頭稱呼他為「阿雄兄」，小王表示當初人妻自稱離婚，讓他成為不知情的第三者，兩人最後一次見面是5天前，他們連續2天到旅館做愛，吃晚飯時人妻聊了很多阿雄的事，包含「你性能力很差，弟弟很小，動沒幾下就結束然後她還要拍拍安慰你，還說你現在吃精胺酸壯陽」，小王表示希望人夫不要被妻子蒙騙，最後強調「同樣是受害者的衷心勸告」。

同時，妻子也向阿雄承諾將回歸家庭，阿雄決定拋下妻子外遇的事實，安排夫妻旅行、家庭旅行修復感情，期間妻子的親友也如常到家中作客聊天，一切彷彿回到正常生活。

不料2、3個月之後，阿雄發現妻子開始晚歸。前年1月7日晚間8時許，他正在處理子女晚餐時，突然接到妻子的電話，表示她和小王正在吃熱炒，要阿雄立刻到現場「聊聊」，阿雄到場發現兩人緊臂鄰座，小王更逼阿雄放手，嗆「不然現在要怎樣啦，來去外面(打架)比輸贏啦」，妻子則在一旁答腔認同、眉來眼去示意，讓阿雄非常難堪。

從此妻子和小王開始大剌剌的交往，期間阿雄仍想和妻子旅遊散心，苦苦挽回，卻遭妻子拒絕說「我就是做不到，你要我怎麼辦」，並繼續外遇。阿雄終於心力交瘁，和妻子離婚，並將妻子告上法院求償50萬元。法官審理，判定妻子婚內和他人交往，應賠償12萬元。可上訴。

ET快訊
快訊／台鐵松山站死傷事故！　鐵道拉起無心跳搶救中
10歲姊醒了、妹仍重度昏迷　阿祖淚崩：很想她們
快訊／花花持毒被逮！　阿沁新東家驚嚇：不知道怎麼回事
又有受害者？與凱凱同期男嬰「屁股潰爛」　惡保母稱：大號造成
快訊／阿沁嫩妻花花持毒　遭警方逮捕
獨／「夜店大亨」夏天浩持毒被逮！家中搜出大麻
快訊／社工上銬爭議　「戒具外露」偵查隊長處分申誡1次
70社團批「社工上銬」違偵查不公開　北檢反擊了
保母求償各100萬！暴瘦10公斤近況曝　要告鳳梨、彫博
河北大爆炸「空拍照曝光」　大樓周遭「夷為平地」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台鐵松山站驚傳事故！疑探頭遭區間車撞擊　傷者命危

小姊妹搶救21天！姊醒了、妹仍重度昏迷　阿祖淚崩：很想她們

警車遭衝撞！高雄波麗士拔槍　警棍破窗狠逮23歲毒販

國3驚見豬豬落跑！跳車「越獄」遭撞慘死　後方駕駛嚇壞急閃

快訊／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒！刑事局登門搜索查扣大麻

獨／「夜店大亨」夏天浩持毒被逮！家中搜出大麻　警帶回偵訊中

快訊／兒福社工上銬爭議　「戒具外露」偵查隊長處分申誡1次

北橫台七線獨攀墜200m骨折掛樹上　勇消「驚險6小時」救人送醫

70社團批虐童案偵查公開　北檢反擊：密辦3個月「民代親友揭露」

獨／中橫便道自小客隧道內自撞　車頭嚴重凹陷...畫面曝光

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

快訊／台鐵松山站驚傳事故！疑探頭遭區間車撞擊　傷者命危

小姊妹搶救21天！姊醒了、妹仍重度昏迷　阿祖淚崩：很想她們

警車遭衝撞！高雄波麗士拔槍　警棍破窗狠逮23歲毒販

國3驚見豬豬落跑！跳車「越獄」遭撞慘死　後方駕駛嚇壞急閃

快訊／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒！刑事局登門搜索查扣大麻

獨／「夜店大亨」夏天浩持毒被逮！家中搜出大麻　警帶回偵訊中

快訊／兒福社工上銬爭議　「戒具外露」偵查隊長處分申誡1次

北橫台七線獨攀墜200m骨折掛樹上　勇消「驚險6小時」救人送醫

70社團批虐童案偵查公開　北檢反擊：密辦3個月「民代親友揭露」

獨／中橫便道自小客隧道內自撞　車頭嚴重凹陷...畫面曝光

不會墜落的巨石！日本6大學生搞破壞「動不了」　居民憤怒連署提告

台中新影城+1！廣三SOGO拚暑假前開幕　感謝祭預購今開跑

1歲男嬰遭狠保母凌虐致死！　陶晶瑩痛心開罵：責任不會只有1人擔

才過5個月！三角臉小貓「變大餅公主」　媽暖笑：有愛真的有差

北市招考400名國小正式教師　六都唯一採計代理年資

鳥山明留給粉絲的最後禮物！　《Sand Land》動畫宣布3／20上線

屏東縣麟洛鄉過溝橋基樁損壞　限3.5噸以上車輛通行

擺脫既定印象！雪芙蘭出的洗髮精一瓶難求、KISS ME有護手霜還狂銷百萬

股市情緒激昂 　外資：Q2看好美印日台

快訊／民眾闖入路線！區間車剎車不及撞擊　松山＝南港單線行車

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

即／凱凱案社工上被銬　失職人員將懲處

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

兒福聯盟資產超過45億！細項帳目曝光

女社工遭上銬　工會喊話兒盟董事長

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

兒福社工女神起底　棄台大法律念社工

即／新北女行人遭大貨車撞擊　多處骨折慘死

即／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡

低頭面無表情！保母妹只認「罰凱凱站水桶」

更多熱門

相關新聞

「4星座」最容易偷吃　射手嫌另一半太無聊

「4星座」最容易偷吃　射手嫌另一半太無聊

一段感情難免會碰到倦怠期，當其中一方的需求無法被滿足時，該如何解決讓人苦惱。塔羅牌老師艾菲爾點名「4星座」容易受到外界的誘惑，最會在這時候偷吃，尋找新的感受與連結。他們傾向於探索其他可能性，以解決感情困境，其中包括與其他人建立更親密的關係。

女好玩測DNA　意外發現「爸爸被綠26年」

女好玩測DNA　意外發現「爸爸被綠26年」

跟尪吵架拿手機拍　錄下自己遭射殺

跟尪吵架拿手機拍　錄下自己遭射殺

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

日男警不倫女同事！辦公室激戰懲處曝

日男警不倫女同事！辦公室激戰懲處曝

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面