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全家好玩測DNA　女意外發現「爸爸是陌生人」：被媽媽綠26年

▲▼悲傷,難過,傻眼,不堪,害羞,懊惱,睡不著,失眠。（示意圖／CFP）

▲女測DNA發現和父親沒有血緣關係。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子因為好奇進行DNA檢測，意外發現養了她26年的父親竟然不是生父，而是毫無血緣關係的陌生人，最後鼓起勇氣詢問媽媽，媽媽才坦承當年外遇真相。

這名26歲女網友在國外論壇Reddit上發文，「媽媽近來在建立族譜，並讓我父親和祖父母去作了DNA檢測，由於父親測出的種族結果很有趣，所以我也很想知道自己的，媽媽也鼓勵我去作」。

女網友表示，2天後檢測結果出來，意外發現父親族系那邊完全沒有出現父親的名字，而是一個她以前從來沒聽過的名字，她與那個人有高達50%的基因相似度。

女網友上網發問，不曉得該不該把這件事告訴媽媽，立即引發大量網友討論。許多人留言，「當初既然是你媽鼓勵你測DNA，說不定她想藉這個機會告訴你身世」、「建議你和媽媽談談，說不定其實當初爸媽是透過捐精生下你的」。

女網友最後決定和媽媽對質，沒想到媽媽得知後反應非常尷尬，坦承婚前曾經外遇。女子的母親表示，年輕時曾經和一名男子外遇，2人的關係原本只是朋友，後來在對方的浪漫追求下不小心發生性關係，丈夫發現2人曖昧後大發雷霆，便再也沒有見過對方，多年來也一直很擔心女兒很有可能不是和丈夫生的。

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