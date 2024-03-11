馬文君問「近期睡得好嗎？」　蔡明彥認難回答：有在睡覺！

▲國家安全局局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院外交及國防委員會今（11）上午邀請國安局長蔡明彥，報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」。國民黨立委馬文君質詢時詢問，蔡明彥「睡得好嗎？」蔡明彥聞言坦言，這個問題難回答，「有在睡覺」，幽默化解立委提出的難題。

馬文君今天上午在外交及國防委員會質詢時，先詢問蔡明彥「近期你睡得好嗎？」蔡明彥說，他從來沒有想到睡覺的問題比專業的問題還難回答，因為說睡得好，好像是自己不重視台海緊張情勢，說睡不好，好像說「台海情勢很緊張」。因此，他笑著說，「有在睡覺」。

馬文君表示，國防部長和國安局長對於台海情勢都是一樣重視，而包括國軍弟兄、國人也都非常在意，是否能請蔡明彥分析，8年前和8年後，台海局勢有這麼大的改變是為什麼？蔡明彥表示，最主要還是中國整體戰略行為出現改變，中國國家主席習近平上台後對整體國力充滿自信。

此外，蔡明彥回應民進黨立委羅美玲質詢時表示，目前沒有看到台海戰事一觸即發的跡象，這點請國人放心。不過他也說，在中共對台的和統手段中，軟硬兼施，預判在5月20日總統當選人賴清德就職前，中共軟硬動作會更多，意圖影響台灣。

另對民進黨立委沈伯洋質詢時關注中共戰備警巡常態化議題，蔡明彥說，中共戰備警巡有常態化，平均約7至10天會有一次，每次約有10架共機，約3或4艘共艦，實施聯合戰備警巡；若有外國機艦經過台海，或外國政要、議員訪台，中共也會做出回應。沈伯洋補充，根據他的統計，1個國外議員訪台，共機約出動10架。