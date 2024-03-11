參考國外通訊投票經驗？李進勇提美2020大選糾紛多　恐影響國家基礎

▲中選會主委李進勇針對「不在籍投票」答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委提案修法推動「不在籍投票」，包含開放境外「通訊投票」，但引發民進黨質疑是在幫中國大陸人開大門。國民黨立委11日盼中選會參考國外「通訊投票」經驗，但民進黨立委黃捷質疑，難道中國願意讓台灣設立大使館、辦事處投票嗎？中選會主委李進勇也說，2020美國總統大選發生很多糾紛，如果發生在不同國家，可能會影響國家基礎。

立法院內政委員會11日上午邀請中選會主委李進勇進行業務報告，會前針對綠委擔心開放境外「通訊投票」是為中共介選開大門？李進勇受訪時表示，「民主國家選舉近年來受到境外勢力介選的情形相當嚴重，這是一個很大的挑戰，所以任何選制的改革都希望做到盡善盡美，同時保持維護民主選舉核心價值。」

李進勇提及，選制變動必須要做審慎考慮，在國內立法步驟，是希望從公民投票先開始，實施方式也是選擇已有辦理經驗的「移轉投票」來啟動，希望透過這樣穩健步驟，把實施經驗回饋給選舉不在籍投票，作為研議參考。

國民黨立委許宇甄質詢時指出，很多民主國家包括美國、英國、德國、法國、日本、韓國等，行使「不在籍投票」行之有年，而且施行非常好，中選會有無對此交流學習？李進勇回應，關於不在籍投票各國實施情形，都有相關資料搜集，且各國實施經驗都可以作為參考，但重要的是不希望一個選制改變，對於選務造成太大衝擊，希望能穩健推動。

至於現行民主國家「不在籍投票」有哪幾種方式？李進勇表示，包括「移轉投票」、「代理投票」、「期前投票」、「特設投開票所」，還有電子投票、網路投票等，但各國採用的狀況不一，視各國不同、國情環境不同；但關於「通訊投票」部分，考慮到的不只是選務可不可行，而是選舉有無公平性、投票秘密保障等風險。

民進黨立委黃捷質詢時，要李進勇說明「通訊投票」目前最大的風險與疑慮。李進勇表示，此種投票方式要考慮到投票人、選舉人自由意志是否有得到充分保護，以及民主投票保障的秘密投票，若採「通訊投票」尤其是海外部分，先不提選務困難，光是選舉本身核心價值就存在很多風險。

黃捷補充道，有人拿澳洲在中國可以投票，這是因為澳洲在中國有大使館，確保裡面是自己的工作人員，讓澳洲公民能夠進入安心、安全環境下投票；也有人舉韓國可在台灣投票為例，但那是因為韓國在台灣有辦事處，「問題來了，台灣人如果要在中國投票可行嗎？想起來就是笑話，我們在那邊有辦法設大使館、領事館，或是任何辦事處嗎？若中國願意讓我們設立，那我們再進一步討論。」

黃捷也質疑，台灣人如何在此環境下依據自己意志投票？會不會有人監看？要在威權國家投下民主的票，具有非常高的風險，有人倡議的海外「通訊投票」不只是技術層面問題，連國家本質都可以直接看到，幾乎是不可行；另外如果選票要回報，是否會有資安疑慮，怎麼想都非常不可行，不懂現在這麼多種形式的不在籍投票，為何偏偏要挑高風險的做。

李進勇回應，台灣民主選舉已經累積相當經驗，有人對中選會提出批評指教都虛心聆聽，但這樣的選制運作有其基礎跟價值存在，看到民主先進國家選舉，例如2020美國總統大選就發生很多糾紛，「還好是在美國，若發生在不一樣國家、國情的話，可能都會影響到國家基礎。」選務敏感，站在選務的立場，真的希望大家能夠支持穩健腳步來推動選務改革。