傅崐萁質詢嗆「貪汙瀆職的被告」　陳耀祥：我沒炒股也沒炒地皮

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥今（11日）赴立法院備詢，立委提問陳耀祥是否會在任期屆滿後，真的返回校園教書，陳耀祥回應，「我不想繼續留」。藍委傅崐萁質詢時痛斥，「你就是貪汙瀆職的被告，不會因為你下台，本席就停止追捕你。」陳耀祥回應，我們沒有收賄，沒有炒股票炒地皮，沒有這個問題。

傅崐萁質詢時酸，NCC戰功彪炳，身為民進黨的馬前卒，奮戰不遺餘力，連促轉會都稱不上東廠了，「你真的了不起！」中天被關掉後，台灣原本是第一線民主國家，因為你，讓台灣的民主形象蒙羞。鏡電視更不得了，可以公然讓一個所謂電視台，兩個月換五個董事長，從裴偉到陳建平、李永豐、楊雅喆、鄭優，去年六月有條件通過附帶決議，大股東不得移轉股權，移轉了沒有？

陳耀祥回應，沒有移轉的問題。傅崐萁進一步提出，鏡電視前董座裴偉帳號匯錢給這些大股東，大股東都承認了，立委也拿到這裡講了，你們到底辦了什麼？陳耀祥說，依照相關資料處理，董監事變更都是公司一環。

傅崐萁立即砲轟「胡說八道」，2300萬人的權益，你只有書面審查喔？蘇永平、葉國一等人的帳號收到多少錢，本席最後一次正告你，你就是貪汙瀆職的被告，不會因為你下台，本席就停止追捕你。

陳耀祥回酸，「我們沒有收賄，沒有炒股票炒地皮，沒有這個問題。」惹得傅崐萁大為光火，續指5G超收980億元，投標前正式公告招標須知，投標後又補助150億元，這不是瀆職，什麼是瀆職？陳耀祥則說，這是前瞻建設計畫，是法定預算。

傅崐萁再批，超收部分要回饋社會大眾，補助150億元，降低了多少費率？沒有任何對使用大眾優惠。打詐國家隊越打越詐，從台灣輸出到全世界，這是另類的台灣奇蹟，台灣詐騙集團舉世聞名，我不知道你是不是周處，但你絕對是大集團一員，行政院去年通過一個「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版，挹注13億元給打詐國家隊，請問有效果嗎？陳耀祥說，NCC部分對境外攔阻有成效，今年降低了大概85%。

接著，傅崐萁質疑，增加了33%，陳耀祥是否要引咎辭職？陳耀祥回應，這本來就是有很大效果，但詐騙的確層出不窮。

傅崐萁說，本席會調查你所有貪瀆行為，會跟你常相左右，希望你是周處，現在台灣有三害，民進黨、柯建銘跟陳耀祥，這三害要盡早除掉，你同不同意？陳耀祥稱，「我不同意。」最後，傅崐萁酸陳耀祥，可以把「我不同意」當成你的墓誌銘。陳耀祥則回，不要隨便講墓誌銘。

