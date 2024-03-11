立法院交委會通過對「NCC譴責案」　批評陳耀祥嚴重藐視國會

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（11日）原邀請NCC主委陳耀祥做業務報告，並備質詢。但會前遭藍白抨擊內容幾乎完全照抄過去報告，民眾黨立院黨團在會前也召開記者會要求退回報告。委員會則在處理臨時提案，表決通過對NCC譴責案，認為陳耀祥踐踏民主監督機制，嚴重藐視國會予以譴責。

藍白立委批評專案報告照抄， 陳耀祥於會前受訪澄清說，委員會要求是一種「通案式」的報告，並指NCC是監理機關，業務是延續，內容自然會有延續的部分。

處理臨時提案時，國民黨立法院黨團總召傅崐萁與魯明哲共同提出的「譴責案」，痛批NCC在廣電事業申設換照審查程序與執行過程中，引起攸關言論自由的重大爭議，要求陳耀祥進行專題報告。提案指出，《中天電視台》向NCC提出15次行政訴訟取得全勝，陳提出的業務概況報告卻隻字未提、極盡敷衍，建請交通委員會做成決議，「陳耀祥踐踏民主監督機制，敗壞官德官箴，嚴重藐視國會，應予嚴厲譴責。」

縱使陳耀祥反駁，提案稱《中天電視台》15次訴訟全勝，顯然與事實不符，建議刪除此段落，且NCC執行廣電事業申設換照審查程序與執行過程，均遵循立法院制定的法規跟命令，並沒有藐視國會的意圖與事實，建議此案不予成立。但經過交通委員會立委投票，最終仍以6票贊成票、5票反對票通過提案。

