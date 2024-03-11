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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪孟楷引「周處除三害」嗆NCC編千萬訴訟費　陳耀祥：我不是周處

▲▼立法院交通委員會排定NCC主委陳耀祥進行業務專題報告。（圖／記者李毓康攝）

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（11日）依法到立法院交通委員會進行業務報告和專案報告，面臨國民黨立委猛烈砲火，直指中天新聞關台、撤照不當，陳耀祥不認失敗，強調15件的訴訟中，中天電視確認勝訴只有二件，還有八件在上訴，北高行解讀換照審查辦法與NCC標準也有所不同。藍委洪孟楷質詢時，引時下國片「周處除三害」警告陳耀祥，就算卸任也不會讓事情結束，因為法院一樣會處理。

洪孟楷說，最近電影「周處除三害很紅」，這句話送給你，過去你擔任NCC主委任內已經讓國人很不信任，若有民意調查或是不信任指數，NCC一定排前三名，包括對上中天新聞台連15敗，說還在上訴不承認敗訴，但從前任主委一年只編150萬的法律訴訟費用，到你上任，每年編列六、七百萬，去年竟然編列1300萬，今年又編列685萬，重點就是NCC訴訟層出不窮。

洪孟楷續指，第一害，過去NCC傷害言論自由、新聞自由的害給解決，第二害，用一樣標準去檢視所有新聞台，第三害，好好跟國人說清楚到底過去是誰授意你、指使你去關掉中天電視台，周處除三害貴在最後良心發現，認清自己是罪魁禍首、自己才是傷害台灣新聞自由的人，若沒有自知之明，就算卸任也不會讓事情結束，因為法院一樣會處理。

陳耀祥回應，自己又不是周處，怎麼會有除三害的問題，「法院都會依法處理的。」

召委陳雪生這時問，那到底誰是周處誰是三害啦？惹得現場哄堂大笑。
 

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