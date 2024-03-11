再酸國民黨主張違憲　柯建銘：傅崐萁的話「毫無參考價值」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委陳菁徽、葛如鈞近日分別提出「全國性公民投票不在籍投票法」草案，納入為境外國民考量的「通訊投票」相關規定。對此，民進黨團總召柯建銘今（10日）受訪說，國民黨要推的「海外投票」與「通訊投票」等，當然是違憲的；另對國民黨團總召傅崐萁批評民進黨「國之7患」，柯直言，傅崐萁的話毫無參考價值，好不好？

柯建銘今天上午在立法院受訪說，不在籍投票中，能夠接受的是「移轉投票」，指的是在國內因為工作的關係而移轉投票，至於其他的「通訊投票」與「海外投票」是違憲的，因為《憲法》第129條規定投票是秘密的，《憲法增修條文》第2條第1項規定總統選舉必須返國投票，所以從這個角度看，國民黨要推的「海外投票」與「通訊投票」等，當然是違憲的。

柯建銘表示，不知道國民黨在想什麼？昨天連國民黨主席朱立倫都認為這個是應該做的，請他們看清楚《憲法》規定。他說，國民黨推「海外通訊投票」的著眼點是大陸台商，但難道不會在中國的指導下計票？且若從全球各地送回來，光是要開票就不知道怎麼開票了，一定會發生暴動的。

柯建銘表示，這些都不管，倘若國民黨要推動「通訊投票」和「海外投票」，請先去修憲。

另針對朱立倫昨天批評柯建銘，「不要水準低到潑婦罵街」等語，柯建銘說，持平而論，這段時間國民黨不管在新科立委質詢或提案上，其實都是違法違憲，很多值得非議的地方，希望國民黨自己去看待這些事情，「我並非潑婦罵街，只是善意提點，他們要繼續爭論下去的話，國民黨就請便吧！」