立委轟食安辦造謠！鹿野紅烏龍、太麻里咖啡產業恐倒退20年

▲立委黃建賓大嘆遭自己人背刺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東的農產品除了鳳梨釋迦外，鹿野紅烏龍、太麻里咖啡在台東縣府的努力下，已小有名氣，這個是縣府、農民及在地民眾共同努力的成果。然而行政院食安辦近日召開記者會，表示蘇丹紅是「第三類致癌物」，且咖啡、茶都屬這一類。台東的立委黃建賓感嘆遭自己人「背刺」。

黃建賓感嘆：「創業有成、守家不易，結果到頭來不是被國外的咖啡或是大陸的茶葉打敗，是被自己人背刺，實在是既難過又氣憤！」鹿野紅烏龍、太麻里咖啡的發展可能會因此倒退20年！

黃建賓強調，背刺後就要看怎麼補血，產業才能活下去，現在只有許輔下台，民眾才能知道先前給的是錯誤訊息，「不會駛船，嫌溪彎」，蘇丹紅事件就是處理不好，才會想要用一竿子打翻一船人，結果害死台東的農業。下台是最基本負責態度，課責也是要同步進行。



黃建賓進一步表示：「這種造謠說謊的人與組織，要獲得應有的懲罰，考慮用社維法來舉發他之外，還要思考這種食安辦存在的意義，既然無法捍衛食安，甚至是帶頭造謠食安，不裁撤掉人民豈可以安心，並再次呼籲，搶救台東茶與咖啡，許輔必須下台！受此波及的農業損失，必須由他來買單！不能輕易放過造謠的人，才能還給台東農民一個公道。