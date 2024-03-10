　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

立委轟食安辦造謠！鹿野紅烏龍、太麻里咖啡產業恐倒退20年

▲立委黃建賓大嘆遭自己人背刺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委黃建賓大嘆遭自己人背刺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東的農產品除了鳳梨釋迦外，鹿野紅烏龍、太麻里咖啡在台東縣府的努力下，已小有名氣，這個是縣府、農民及在地民眾共同努力的成果。然而行政院食安辦近日召開記者會，表示蘇丹紅是「第三類致癌物」，且咖啡、茶都屬這一類。台東的立委黃建賓感嘆遭自己人「背刺」。

黃建賓感嘆：「創業有成、守家不易，結果到頭來不是被國外的咖啡或是大陸的茶葉打敗，是被自己人背刺，實在是既難過又氣憤！」鹿野紅烏龍、太麻里咖啡的發展可能會因此倒退20年！

黃建賓強調，背刺後就要看怎麼補血，產業才能活下去，現在只有許輔下台，民眾才能知道先前給的是錯誤訊息，「不會駛船，嫌溪彎」，蘇丹紅事件就是處理不好，才會想要用一竿子打翻一船人，結果害死台東的農業。下台是最基本負責態度，課責也是要同步進行。

黃建賓進一步表示：「這種造謠說謊的人與組織，要獲得應有的懲罰，考慮用社維法來舉發他之外，還要思考這種食安辦存在的意義，既然無法捍衛食安，甚至是帶頭造謠食安，不裁撤掉人民豈可以安心，並再次呼籲，搶救台東茶與咖啡，許輔必須下台！受此波及的農業損失，必須由他來買單！不能輕易放過造謠的人，才能還給台東農民一個公道。

ET快訊
電價更貴了！4月全面調漲　「超級大戶」漲最兇
明轉濕冷！氣溫越晚越低　鋒面接力來襲
快訊／李智凱世界盃巴庫站「鞍馬摘金」
「壓扁休旅車」害母子命危　駕駛上銬送辦
國中粉絲巧遇阮經天　「可幫簽聯絡簿嗎」他真實反應笑翻！
統一獅啦啦隊公布新成員！4正妹加入
摩鐵退房全是血！1男無生命跡象倒路旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽　新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金

台灣燈會參觀人次創新高　10日晚上閉幕精采可期

關山警察分局精實訓練　保障員警執勤安全

嘉義市童軍慶祝大會表揚優秀童軍　木工文創及消防體驗多元學習

台南市政府辦人人享腎健康健走　黃偉哲呼籲重視保健

公益古禮抓週暨學童開筆禮　黃敏惠親點孩子硃砂

睽違三年！　台東國民中小學英語讀者劇場比賽登場

普濟殿境和勝堂王獻落錠安座祈安大典登場　黃偉哲祝福台南400一「錠」成功

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽　新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金

台灣燈會參觀人次創新高　10日晚上閉幕精采可期

關山警察分局精實訓練　保障員警執勤安全

嘉義市童軍慶祝大會表揚優秀童軍　木工文創及消防體驗多元學習

台南市政府辦人人享腎健康健走　黃偉哲呼籲重視保健

公益古禮抓週暨學童開筆禮　黃敏惠親點孩子硃砂

睽違三年！　台東國民中小學英語讀者劇場比賽登場

普濟殿境和勝堂王獻落錠安座祈安大典登場　黃偉哲祝福台南400一「錠」成功

李智凱世界盃巴庫站「鞍馬摘金」　下一站續拚奧運門票

肥料聯結車「壓扁休旅車」母送兒補習命危　駕駛上銬送辦

彰化縣古蹟「田中陳氏中山堂」遭火噬！85歲翁燒傷送醫

統一獅大巨蛋下半季開打　票價3月底公布

UniGirls第一代學姊林采欣轉戰娛樂圈　女孩年度發表會驚喜表演

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

國王東超2戰皆惜敗作收　主帥：將不甘心化為力量拚戰PLG

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

第28屆亞洲城市跆拳道錦標賽　新北姊妹檔江宜珊、江宜璇獲雙金

國中粉絲巧遇阮經天　「可以幫簽聯絡簿嗎」他真實反應笑翻！

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

行人庇護島又挨撞！男不熟路況撞上去

虎尾鎮長候選人林嘉弘為經濟發展與升格畫藍圖

台南麻豆柚香追香健康路跑南消防火宣導

山立和八達兩公司　捐地興建市民活動中心

南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

毒蟲竟駕車在路中昏睡遭南警活逮

獅子會300B3區植樹　為小檜溪公園添綠意

雲林縣冷鏈設施備補助起跑

台南永康出現巨響及大量濃煙竟是廟會燃放鞭炮

全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統

太平洋浪花半馬落幕　各組得獎名單出爐

強化災害防救能力　基隆召開強韌台灣四方工作會議

老翁誤信網路投資群組　警方超商逮車手

推動觀光台江鹿耳門文化觀光協會成立

更多熱門

相關新聞

蘇丹紅違規廠停止輸入3個月　薛瑞元：可延長

蘇丹紅違規廠停止輸入3個月　薛瑞元：可延長

進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，衛福部暫停受理部分中國廠商查驗，禁止輸入3個月。衛生福利部長薛瑞元今天說，視情況也許會繼續往後延禁輸，甚至不准違規廠商進口。

台商創10公司進口辣椒粉　6年前就檢出蘇丹紅

台商創10公司進口辣椒粉　6年前就檢出蘇丹紅

中央動作慢？蔣：看守內閣仍要做事

中央動作慢？蔣：看守內閣仍要做事

津棧2.1萬kg毒辣椒粉竄9縣市　新增11家廠商曝

津棧2.1萬kg毒辣椒粉竄9縣市　新增11家廠商曝

即／津棧又被查到1批毒辣椒粉！停業半年加重罰

即／津棧又被查到1批毒辣椒粉！停業半年加重罰

關鍵字：

蘇丹紅鹿野台東

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

Google Maps導航更便利　推出路線快覽計算即時抵達時間

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

台商創10公司進口辣椒粉　6年前就檢出蘇丹紅

更多

最夯影音

更多
曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面