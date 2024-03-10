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蘇丹紅違規廠停止輸入3個月　薛瑞元：視情況延長「最重禁止進口」

▲▼衛福部長薛瑞元 立法院衛環委員會 健保藥價 掛號費調漲相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲薛瑞元說已暫停21家中國廠商查驗，禁止輸入3個月。資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

進口辣椒粉含蘇丹紅風暴擴大，衛福部暫停受理部分中國廠商查驗，禁止輸入3個月。衛生福利部長薛瑞元今天說，視情況也許會繼續往後延禁輸，甚至不准違規廠商進口。

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉全台流竄，衛福部食品藥物管理署與各地方衛生單位合作查緝，截至8日共下架及封存相關辣椒粉及其產品15萬2072.8公斤。截至4日止，衛福部暫停受理21家中國廠商查驗，禁止輸入3個月。

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薛瑞元今天前往新北市出席中華民國中醫師公會全國聯合會第94屆國醫節慶祝大會，會前接受媒體聯訪時表示，本來是禁止輸入3個月，到時會再看整個情況，也許3個月會繼續往後延，甚至以後不准這些違規廠商進口。

他指出，持續清查蘇丹紅辣椒粉流向，也會請上游、末端業者一起協助，末端業者自清，或請上游業者提供原料廠商檢驗證明，業者與政府合作由上而下、由下而上雙方一起處理，事情就比較容易解決。食藥署明天將邀集相關食品業公、協會討論自主檢驗。

日前有立委質詢時要求薛瑞元為蘇丹紅事件道歉，薛瑞元表示，不會推卸責任，真正負責就是把整件事情處理完畢，道歉恐怕無濟於事。

薛瑞元指出，若一開始將辣椒粉產品通通下架，民眾生活習慣會受到很大影響，會採取循線追查與檢驗，確保國人健康。 至於學校營養午餐禁用辣椒粉，薛瑞元表示，因為小孩子普遍沒有吃辣習慣，所以可以採取全面禁用方式。

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