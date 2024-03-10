蘇丹紅中央動作慢？蔣萬安：即使是看守內閣　該做的事仍要做

記者袁茵／台北報導

蘇丹紅食安風暴越滾愈大，開始有速食店停止供應胡椒粉，衛福部次長王必勝9日也說，即日起邊境採百分之百逐批查驗，驗出含蘇丹紅就禁止進口，且延長禁止進口時限。台北市長蔣萬安10日表示，即使現在是看守內閣，該積極解決、該做的事情還是要做。





▲蔣萬安出席國際自由車環臺公路大賽。（圖／記者黃國霖攝）

蔣萬安10日上午出席國際自由車環台公路大賽，並接受媒體訪問。針對蘇丹紅爭議越滾越大，會不會覺得中央慢半拍？蔣萬安回應，「我認為即使現在是看守內閣，但是該積極解決的問題，還是要積極解決，該做的事情還是要做。」

蔣萬安提及，食安議題是國人關注的議題，現在有致癌物的蘇丹紅已經流竄全台，而且涵蓋範圍這麼廣，中央就有責任從源頭做好把關，以及面對現在這樣的問題，應該積極的拿出辦法。

蔣萬安指出，對於食安，中央、地方一定是共同負起責任，台北市絕對是以最嚴格的標準來檢視，確保民眾的食安，所以第一時間就宣布從學校停用相關的辣椒粉、咖哩粉，現在擴大到胡椒粉，同時也擴大到長照機構、醫療機構、社福機構等，並第一時間啟動專案稽查，到現在都會持續的監控各項的有爭議的食材。

蔣萬安也說，「我們一定會做預防性的下架跟回收，同時對於違法、違規的廠商，我們毫不手軟絕不寬待，依法絕對重罰。」