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社會 社會焦點 保障人權

抓毒辣椒粉源頭！他創10公司從大陸農村進口　6年前就檢出蘇丹紅

▲衛生局配合高雄地檢署指揮稽查津棧國際貿易有限公司庫房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局配合高雄地檢署指揮稽查津棧國際貿易有限公司庫房。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧、佳廣兩公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，涉及廠商多達36家，引發全台食安危機。高雄地檢署偵辦後，查出台商李彥廷以親友名義，在台灣成立10家公司、中國大陸1家公司，由李男負責實際營運，從中國農村收購辣椒粉加工後，出售給他在台的10家公司，而他旗下公司在2018年就陸續被檢出蘇丹紅。檢方昨(9日)聲押李男、李妻和謝姓品管，不過高雄地院審理後，分別裁定80萬、20萬、20萬交保。

高雄市衛生局日前至津棧、佳廣公司進行抽驗，發現有8批辣椒粉檢出蘇丹紅成份4-8ppb，依規定是不得檢出，立即查封工廠違規產品3萬2739公斤，並移請高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台商李彥廷以親友名義在台成立10家公司，從大陸進口毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢方1日帶回負責人李彥廷、配偶吳正言(津棧負責人)進行調查，並釐清津棧、佳廣設址同處，2家公司之間是什麼關係。經查，李彥廷以親友名義，成立津棧、佳廣等9家公司並設址於同一透天厝，另在中國大陸還成立1家公司「龍海同記食品」，2人訊後請回。

檢方就查扣相關資料，8日再會同檢調、食藥署、高雄市衛生局至4處搜索，拘提負責人李彥廷、吳正言(倉管)、謝女(公司品管)、章女(公司會計)等4人，並通知5名證人到案進行訊問。

▲衛生局前往海順公司稽查辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局前往海順公司稽查辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢方調查，李彥廷以親友名義掛名為負責人，在台灣成立津棧國際貿易有限公司、佳廣國際貿易有限公司、杰展國際食品有限公司、初衣食伍素食食品有限公司、廣元國際貿易有限公司、釜山國際貿易有限公司、玉記昌有限公司、海順國際食品有限公司、淞鋒實業有限公司、龍海同記食品有限公司等10家公司。

檢方指出，李男先以中國大陸「龍海同記食品有限公司」名義，向中國大陸不特定農村收購製作辣椒粉原料，並進行初步加工後，再出售給他所成立的台灣10家相關公司，並由這10家公司在台灣進行第2次混料加工後，出貨給下游廠商。

▲▼高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲津棧、佳廣等公司流出外縣市的毒辣椒粉涉及國內36家大小廠商。（圖／記者許宥孺翻攝）

惡劣的是，李男旗下公司自2018年間起，陸續被檢出所進口的產品含有「蘇丹紅」色素，但他仍繼續向他在中國大陸成立的「龍海同記食品有限公司」進貨，且為規避檢查，還變更以香港某公司名義為出口商，持續自大陸地區進口辣椒粉原料。

檢方還查出，李男公司於2021年間曾出貨「青辣椒粉」給知名調味料公司「小磨坊」，而小磨坊公司自行委託檢驗公司檢驗，發現檢出「蘇丹紅」色素，便將違規的青辣椒粉退貨給李男公司，沒想到李男竟將同批貨品再出貨給另一家廠商。目前檢方還在持續清查、比對相關帳冊資料，以釐清案情全貌。

檢方昨晚複訊後，章姓會計諭令10萬交保，而李男等人對案情避重就輕，檢方9日依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款、第10款及同法第49條第2項罪嫌，犯罪嫌疑重大且有事實足認有逃亡、滅證之虞，聲押李彥廷、李妻、謝姓品管。不過高雄地院審理後，裁定李男80萬交保、李妻、謝姓品管則20萬交保。

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