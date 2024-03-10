快訊／津棧2.1萬kg蘇丹紅辣椒粉竄9縣市　新增11家受害廠商曝

▲高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧國際貿易公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，高雄市衛生局8日又檢出一批2.1萬公斤的違規辣椒粉，經調查相關下游名單，除了先前公布的25家廠商外，今日再增加11家下游廠商。

衛生局8日針對查扣津棧公司進口的辣椒粉加強檢驗，最新一批報單內，有2個有效日期產品檢出含有蘇丹紅成分5-22ppb，依規定是不得檢出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經查這批辣椒粉原料及「製售」的產品共2萬1035公斤，流向台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市，衛生局已通知各縣市衛生主管機關監督下架。

▲高雄市衛生局8日再查獲一批津棧公司進口的辣椒粉違規，原料、製售產品下游廠商曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

新增業者包括有「台北市益昌實業有限公司30公斤」、「桃園市全一企業有限公司28公斤」、「新竹縣十全特好食品股份有限公司560公斤」、「南投縣金福華食品貿易有限公司8988公斤」、「台中市隆太生技食品有限公司30公斤」、「彰化縣王長發產業股份有限公司3公斤」、「雲林縣琴益辣椒家工廠1萬公斤」、「台南市麻小二餐飲店18公斤」、「高雄市鼎記國際食品有限公司150公斤」、「高雄市品領企業有限公司420公斤」、「高雄市宏信食品商行364公斤」。

此外，先前公布的「彰化縣堉華香料企業有限公司」再增84公斤；「台南市慈光食品有限公司」也再增360公斤。

▲高雄衛生局針對津棧、佳廣、海順相關企業總計開罰438萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對津棧國際貿易公司、佳廣國際貿易公司進口的中國辣椒粉含有蘇丹紅成分，衛生局4日先針對津棧以未能提供正確下游流向資訊開罰6萬元，又依食品追蹤追溯系統登載不實分別裁罰2間公司270萬、30萬元。

又因津棧公司再度查獲違規事證，衛生局今(10日)依法加重「津棧國際貿易有限公司」停業處分6個月，追加重罰120萬元。

而相關企業海順公司明知販售的產品檢出蘇丹紅，危害衛生安全卻未立即依法通報高雄市衛生局，裁罰12萬元整。此案累積罰款438萬元。