快訊／高雄津棧又被查到1批蘇丹紅辣椒粉！停業半年再罰120萬

▲高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

蘇丹紅辣椒粉風暴持續擴大。高雄津棧、佳廣日前被查獲8批違規辣椒粉，並流入9縣市計25家廠商後，衛生局8日晚間再檢出津棧還有進口1批違規辣椒粉，原料、製售產品有2萬1035公斤，今(10)日依法加重裁處津棧公司停業6個月，追加重罰120萬元。

衛生局1日主動會同食藥署查扣「津棧國際貿易有限公司」輸入「製售」的辣椒粉，並針對已扣案物加強檢驗，於8日晚間再檢出1批違規，這批辣椒粉是同一報驗單號，內含2個有效日期產品。

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衛生局指出，該2件不同效期檢體都檢出含有蘇丹紅成分5-22ppb，依規定是不得檢出。經查這批辣椒粉原料及「製售」的產品共2萬1035公斤，流向台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市，衛生局已通知各縣市衛生主管機關監督下架。

▲最新檢出的一批毒辣椒粉，原料、製售產品逾2.1公斤。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，針對津棧公司違規事證，衛生局依法加重「津棧國際貿易有限公司」停業處分6個月、併追加重罰120萬元；本案累積罰款438萬元。

衛生局強調，蘇丹紅色素非我國准用的著色劑，不得使用於食品中，全案違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款添加未經中央主管機關許可之添加物，依同法第44條規定可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，再依同法第49條規定依其情節最高可處7年以下有期徒刑及併科新臺幣1億元以下罰金。