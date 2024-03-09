4月釋憲達成廢死決議？　林俊憲呼籲：回歸有民意代表性的國會定奪

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

司法院憲法法庭將針對死刑合憲性於4月23日舉行長達6小時的言詞辯論，後續將作出死刑是否違憲的決議，進一步也將成為死刑存廢的重要依據。對此，民進黨立委林俊憲昨（8日）表示，「有許多人憂心，若最終判決結果宣告廢除死刑，將對社會產生巨大影響」，並呼籲，大法官要以社會當下的共識為主要依據，並回歸有民意代表性的國會來定奪。

林俊憲提到，今年4月，憲法法庭將針對死刑存廢與否進行言詞辯論，並在3個月內做出判決。然而，林俊憲指出，根據歷次民調，均有8成左右之民意反對廢除死刑，有許多人憂心，若最終判決結果宣告廢除死刑，將對社會產生巨大影響。「憲法是一切社會契約之首，更應切合社會之思潮。」

此外，林俊憲點出，雖然這是首度針對死刑存廢本身的憲法判決，但有關死刑恰當與否的討論，其實已在過去幾十年間有過多次相關釋憲。

在過去幾十年中相關的釋憲中，林俊憲說，歷任大法官對於死刑的解釋，多是引用憲法第22、23條，在維護社會秩序與個人生命權間權衡，認為死刑之處罰符合比例原則。

因此，林俊憲質疑，既然是公共利益與個人生命之間的權衡，由憲法判決定奪死刑存廢，是否恰當？這恐怕才是真正的問題。

與此同時，林俊憲提及，憲法是一個社會最高層級的契約，犧牲部分個人自由，換取社會安定，而執行刑罰維護秩序，正是這部契約最重要的作用之一。「以違憲形式來廢除某種刑罰，等同直接挑戰這部契約的存在意義，實屬不宜。」

林俊憲強調，「死刑的存廢與否，應該要以社會當下的共識為主要依據，並回歸有民意代表性的國會來定奪」。

「世界各民主國家中，美日等國保留死刑、歐洲各國廢除死刑，代表每個社會皆有自己對死刑的觀點，並非一體適用」，林俊憲說。他認為，憲法這部契約的簽訂者，也就是全體國民，如何看待死刑？這才是最重要的依據。

最後，林俊憲呼籲，社會思潮不斷在改變，今天台灣社會仍然絕對多數贊同死刑，但10年後、20年後呢？沒有人知道未來民意會如何流動，但即使要改動，也應該是由代表民意的國會來改動，盼司法院審慎處理即將到來的判決，切實反映民意。