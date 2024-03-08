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國民法官重判！神岡桶屍案無直接證據仍定罪　未判死刑被害家屬失望

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區桶屍案，案發至今一直沒有直接證據，可證明蔡姓前酒店小姐下手殺害男友，但今（8）日國民法庭仍認定蔡女有罪，依殺人等4罪合併執行27年6月，寫下國民法官判決新頁。被害人律師何志揚說明，檢察官透過多項間接證據，支撐經驗法則論斷，來說服合議庭形成有罪的判決；不過，死者遭受殘忍的行凶過程，加上蔡女冷血不認罪，被害家屬仍認為還是應該判死刑。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲神岡區桶屍案，兇嫌蔡女今日遭國民法庭依殺人等4罪，判處27年6月有期徒刑。（圖／民眾提供）

台中地院行政庭長李進清宣布判決，「本案自去年3月分案至今，經為期5天審理及評議程序，在今天做出判決，被告蔡姓女子，犯下殺人罪，處有期徒刑18年、褫奪公權10年；損害遺棄屍體罪5年；電信法3年；偽造文書2年，合計應執行27年6月。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中地院行政庭長李進清宣布判決結果。（圖／記者白珈陽攝）

●家屬對於刑度不滿意，仍盼求處死刑●

對於判決結果，何志揚說，家屬覺得很遺憾，雖超過檢方的求刑（檢方求刑25至27年），但死者經歷了殘忍的行凶過程，且案發後3年才尋獲遺體，且蔡女直到昨日辯論終結前仍不肯坦承犯案、態度冷酷，家屬沒有辦法原諒，家屬對於判處「有罪」的結果覺得欣慰，但對於刑度還是未達心中標準。

●無直接證據證明蔡女殺人，國民法官如何下判斷？●

何志揚指出，本案跟其他案子的不同之處，在於沒有直接證據可認定蔡女殺人，但從檢察官於近日審理過程，有多項間接證據，都能依靠經驗法則來推定蔡女殺人的直接事實存在。

包含蔡女跟死者的2支手機，在死者失蹤過程中，基地台的位置高度重疊；蔡女獨自1人去五金行購買封屍、裝屍的相關犯罪工具；案發後蔡女1人承租距離她租屋處非常遙遠的鐵皮工廠，而所有殺人棄屍的工具，通通都堆在裡頭。

何志揚繼續說，在2021年時家屬通報死者陳男失蹤時，蔡女也有到案，但她當時竟隱匿承租工廠的事實，為何不肯透露？背後其中必有原因。檢察官昨進行科刑辯論時，也向國民法官強調這點，「究竟蔡女為何不早講？」加上蔡女總共付了工廠近2年的租金、合計30萬元，沒有在運作、只是用來堆放器具，這些縝密的手法，實際上就是為了殺人棄屍。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲被害人律師何志揚。（圖／記者白珈陽攝）

此外，由於死者案發時被發現封屍在塑膠桶內，檢警合理懷疑遺體遭到搬運，有高度可能性存在共犯，被告辯護人也以此提出抗辯，請求無罪判決。對此，何志揚指出，其實被害人身形瘦小，僅身高160公分、體重59公斤，與蔡女體型差不多，整個犯案過程未必不可能是由蔡女1人獨自完成。

何志揚說，整個客觀的間接證據，來合併綜合判斷，加上經驗法則推論，檢方不斷在辯論過程將這些間接證據加以拼湊，這些足以說服國民法官跟職業法官，來形成有罪的判決。

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